https://ria.ru/20230604/obstrel-1876017683.html

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T00:45

2023-06-04T00:45

2023-06-04T00:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

горловка

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметров. На горловском - 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 364 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Кирилловка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей в Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки и гибели гражданского лица – мужчины, в ранее освобожденной Кирилловке. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 62 обстрела.

https://ria.ru/20230604/trevoga-1876017298.html

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, горловка