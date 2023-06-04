https://ria.ru/20230604/oborona-1876059805.html

Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонных технологиях

Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонных технологиях - РИА Новости, 04.06.2023

Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонных технологиях

Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере, соответствующий меморандум был подписан РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T12:11

2023-06-04T12:11

2023-06-04T12:11

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япония

австралия

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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере, соответствующий меморандум был подписан в ходе встречи главы министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийского коллеги Ричарда Марлза."Министры подчеркнули важность поддержания технологического уровня и условились осуществлять еще более тесное взаимодействие в сфере оборонных технологий и науки. Они приветствовали подписание двустороннего Соглашения об исследованиях, разработке, тестировании и оценке, которое определит меры для упрощения и расширения сотрудничества", - говорится в пресс-релизе японского ведомства по итогам встречи. Стороны также выразили надежду на скорейшую реализацию Соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности между Японией и Австралией, подписанное в октябре прошлого года на встрече лидеров двух стран, в рамках которого будут упрощены условия проведения совместных учений и маневров, в частности, по дозаправкам в воздухе между воздушными силами самообороны Японии и ВВС Австралии. "Министры провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и подтвердили приверженность реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который был бы инклюзивным, устойчивым и основанном на букве закона", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230604/bezopasnost-1876052343.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, австралия