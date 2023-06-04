https://ria.ru/20230604/oborona-1876059805.html
Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонных технологиях
Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонных технологиях - РИА Новости, 04.06.2023
Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонных технологиях
Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере, соответствующий меморандум был подписан РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:11
2023-06-04T12:11
2023-06-04T12:11
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере, соответствующий меморандум был подписан в ходе встречи главы министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийского коллеги Ричарда Марлза."Министры подчеркнули важность поддержания технологического уровня и условились осуществлять еще более тесное взаимодействие в сфере оборонных технологий и науки. Они приветствовали подписание двустороннего Соглашения об исследованиях, разработке, тестировании и оценке, которое определит меры для упрощения и расширения сотрудничества", - говорится в пресс-релизе японского ведомства по итогам встречи. Стороны также выразили надежду на скорейшую реализацию Соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности между Японией и Австралией, подписанное в октябре прошлого года на встрече лидеров двух стран, в рамках которого будут упрощены условия проведения совместных учений и маневров, в частности, по дозаправкам в воздухе между воздушными силами самообороны Японии и ВВС Австралии. "Министры провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и подтвердили приверженность реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который был бы инклюзивным, устойчивым и основанном на букве закона", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230604/bezopasnost-1876052343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, австралия
В мире, Япония, Австралия
Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в оборонных технологиях
Япония и Австралия подписали меморандум по развитию сотрудничества в оборонных технологиях
ТОКИО, 4 июн – РИА Новости.
Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере, соответствующий меморандум был подписан в ходе встречи
главы министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийского коллеги Ричарда Марлза.
"Министры подчеркнули важность поддержания технологического уровня и условились осуществлять еще более тесное взаимодействие в сфере оборонных технологий и науки. Они приветствовали подписание двустороннего Соглашения об исследованиях, разработке, тестировании и оценке, которое определит меры для упрощения и расширения сотрудничества", - говорится в пресс-релизе японского ведомства по итогам встречи.
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Стороны также выразили надежду на скорейшую реализацию Соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности между Японией и Австралией, подписанное в октябре прошлого года на встрече лидеров двух стран, в рамках которого будут упрощены условия проведения совместных учений и маневров, в частности, по дозаправкам в воздухе между воздушными силами самообороны Японии и ВВС Австралии.
"Министры провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и подтвердили приверженность реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который был бы инклюзивным, устойчивым и основанном на букве закона", - отмечается в документе.
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