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ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год - РИА Новости, 04.06.2023
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20:17 04.06.2023 (обновлено: 20:38 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117535.html
ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год
ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год - РИА Новости, 04.06.2023
ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год
ОАЭ продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 144 тысяч баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:17
2023-06-04T20:38
оаэ
нефть
экономика
в мире
цены на нефть
сухейль аль-мазруи
опек
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОАЭ продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 144 тысяч баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи."Объединенные Арабские Эмираты продлят свое добровольное сокращение на 144 тысячи баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые объявили о добровольных сокращениях в апреле", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.Добавляется, что сокращение добычи будет вестись от квот, утвержденных на встрече ОПЕК+ 4 июня.
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оаэ, нефть, экономика, в мире, цены на нефть, сухейль аль-мазруи, опек
ОАЭ, Нефть, Экономика, В мире, Цены на нефть, Сухейль аль-Мазруи, ОПЕК
ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год

ОАЭ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 144 тысячи баррелей на весь 2024 год

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОАЭ продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 144 тысяч баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.
«
"Объединенные Арабские Эмираты продлят свое добровольное сокращение на 144 тысячи баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые объявили о добровольных сокращениях в апреле", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.
Добавляется, что сокращение добычи будет вестись от квот, утвержденных на встрече ОПЕК+ 4 июня.
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ОАЭНефтьЭкономикаВ миреЦены на нефтьСухейль аль-МазруиОПЕК
 
 
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