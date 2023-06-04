https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117535.html

ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год

ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год - РИА Новости, 04.06.2023

ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год

ОАЭ продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 144 тысяч баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T20:17

2023-06-04T20:17

2023-06-04T20:38

оаэ

нефть

экономика

в мире

цены на нефть

сухейль аль-мазруи

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/67/1500606709_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_23c66669bcfc9363793425a00fe46013.jpg

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОАЭ продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 144 тысяч баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи."Объединенные Арабские Эмираты продлят свое добровольное сокращение на 144 тысячи баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые объявили о добровольных сокращениях в апреле", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.Добавляется, что сокращение добычи будет вестись от квот, утвержденных на встрече ОПЕК+ 4 июня.

https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117222.html

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оаэ, нефть, экономика, в мире, цены на нефть, сухейль аль-мазруи, опек