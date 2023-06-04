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Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит нефтедобычу - РИА Новости, 04.06.2023
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20:11 04.06.2023 (обновлено: 20:26 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117222.html
Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит нефтедобычу
Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит нефтедобычу - РИА Новости, 04.06.2023
Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит нефтедобычу
Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления, сообщило саудовское... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:11
2023-06-04T20:26
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления, сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства. "Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 миллиона баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено, так что добыча королевства достигнет 9 миллионов баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876115086.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит нефтедобычу

SPA: Эр-Рияд на месяц дополнительно сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки

© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления, сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства.
«
"Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 миллиона баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено, так что добыча королевства достигнет 9 миллионов баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская Аравия
 
 
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