https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876115086.html

ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти

ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти - РИА Новости, 04.06.2023

ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти

ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:51

2023-06-04T19:51

2023-06-04T20:04

экономика

цены на нефть

россия

саудовская аравия

ангола

опек

опек+

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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания. "Скорректировать уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. ОПЕК+ уже снижает добычу до конца 2023 года на 2 миллиона баррелей в сутки - до 41,856 миллиона баррелей в сутки. А целевой уровень на 2024 год, согласно приложенной к коммюнике таблице, установлен в 40,463 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, сокращения в новом году составят 1,393 миллиона баррелей в сутки.Согласно приложенной таблице, Россия должна скорректировать добычу с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущей цели в 10,478 миллиона, то есть на 650 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия сохранит уровень добычи в рамках уже действующих сокращений - на уровне 10,478 миллиона баррелей. Целевой уровень добычи нефти для Анголы с 1 января 2024 года составит 1,28 миллиона баррелей в сутки (-175 тысяч баррелей в сутки от текущей цели), Конго - 276 тысяч баррелей в сутки (-34 тысячи баррелей) и Нигерии - 1,38 миллиона баррелей в сутки (-362 тысячи баррелей в сутки). Увеличивается квота только для ОАЭ - на 200 тысяч баррелей в сутки, до 3,219 миллиона баррелей в сутки.Помимо согласованных, иными словами - обязательных, сокращений добычи в рамках сделки ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, добровольно сокращают свою добычу еще сильнее. В том числе Россия объявила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки.Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.

https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876110969.html

https://ria.ru/20230604/neft-1876110376.html

россия

саудовская аравия

ангола

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, ангола, опек, опек+