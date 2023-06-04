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ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти - РИА Новости, 04.06.2023
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19:51 04.06.2023 (обновлено: 20:04 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876115086.html
ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти
ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти - РИА Новости, 04.06.2023
ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти
ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:51
2023-06-04T20:04
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
ангола
опек
опек+
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания. "Скорректировать уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. ОПЕК+ уже снижает добычу до конца 2023 года на 2 миллиона баррелей в сутки - до 41,856 миллиона баррелей в сутки. А целевой уровень на 2024 год, согласно приложенной к коммюнике таблице, установлен в 40,463 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, сокращения в новом году составят 1,393 миллиона баррелей в сутки.Согласно приложенной таблице, Россия должна скорректировать добычу с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущей цели в 10,478 миллиона, то есть на 650 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия сохранит уровень добычи в рамках уже действующих сокращений - на уровне 10,478 миллиона баррелей. Целевой уровень добычи нефти для Анголы с 1 января 2024 года составит 1,28 миллиона баррелей в сутки (-175 тысяч баррелей в сутки от текущей цели), Конго - 276 тысяч баррелей в сутки (-34 тысячи баррелей) и Нигерии - 1,38 миллиона баррелей в сутки (-362 тысячи баррелей в сутки). Увеличивается квота только для ОАЭ - на 200 тысяч баррелей в сутки, до 3,219 миллиона баррелей в сутки.Помимо согласованных, иными словами - обязательных, сокращений добычи в рамках сделки ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, добровольно сокращают свою добычу еще сильнее. В том числе Россия объявила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки.Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876110969.html
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россия
саудовская аравия
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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, ангола, опек, опек+
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Ангола, ОПЕК, ОПЕК+
ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти

ОПЕК+ с 2024 года сократит целевой объем добычи нефти до 40,46 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.
«
"Скорректировать уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
ОПЕК+ уже снижает добычу до конца 2023 года на 2 миллиона баррелей в сутки - до 41,856 миллиона баррелей в сутки. А целевой уровень на 2024 год, согласно приложенной к коммюнике таблице, установлен в 40,463 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, сокращения в новом году составят 1,393 миллиона баррелей в сутки.
Согласно приложенной таблице, Россия должна скорректировать добычу с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущей цели в 10,478 миллиона, то есть на 650 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия сохранит уровень добычи в рамках уже действующих сокращений - на уровне 10,478 миллиона баррелей.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года
Вчера, 19:20
Целевой уровень добычи нефти для Анголы с 1 января 2024 года составит 1,28 миллиона баррелей в сутки (-175 тысяч баррелей в сутки от текущей цели), Конго - 276 тысяч баррелей в сутки (-34 тысячи баррелей) и Нигерии - 1,38 миллиона баррелей в сутки (-362 тысячи баррелей в сутки).
Увеличивается квота только для ОАЭ - на 200 тысяч баррелей в сутки, до 3,219 миллиона баррелей в сутки.
Помимо согласованных, иными словами - обязательных, сокращений добычи в рамках сделки ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, добровольно сокращают свою добычу еще сильнее. В том числе Россия объявила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки.
Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года
Вчера, 19:18
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияАнголаОПЕКОПЕК+
 
 
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