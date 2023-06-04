https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876110969.html

ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года

ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года - РИА Новости, 04.06.2023

ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года

Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, следует из коммюнике по итогам прошедшего... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:20

2023-06-04T19:20

2023-06-04T19:49

экономика

цены на нефть

россия

опек

нефть

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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, следует из коммюнике по итогам прошедшего заседания альянса.ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.Решение стран-участниц ОПЕК+ принято "для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также обеспечения долгосрочной предсказуемости на рынке", говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, опек, нефть