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ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года - РИА Новости, 04.06.2023
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19:20 04.06.2023 (обновлено: 19:49 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876110969.html
ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года
ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года - РИА Новости, 04.06.2023
ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года
Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, следует из коммюнике по итогам прошедшего... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:20
2023-06-04T19:49
экономика
цены на нефть
россия
опек
нефть
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, следует из коммюнике по итогам прошедшего заседания альянса.ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.Решение стран-участниц ОПЕК+ принято "для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также обеспечения долгосрочной предсказуемости на рынке", говорится в коммюнике.
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экономика, цены на нефть, россия, опек, нефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, ОПЕК, Нефть
ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года

ОПЕК+: Россия должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, следует из коммюнике по итогам прошедшего заседания альянса.
ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.
Решение стран-участниц ОПЕК+ принято "для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также обеспечения долгосрочной предсказуемости на рынке", говорится в коммюнике.
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