https://ria.ru/20230604/neft-1876125662.html
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 04.06.2023
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:41
2023-06-04T21:41
2023-06-04T21:41
экономика
россия
александр новак
опек
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844565_0:268:2946:1925_1920x0_80_0_0_2e7c82e88aec896c834df865d5741e0a.jpg
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", давая оценку ситуации на рынке. По словам вице-премьера, в 2023 году наблюдается рост спроса на нефть, особенно в летний период. "Мы видим активизацию бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок, увеличение количества авиаперевозок. Это, конечно, позитивные факторы, которые влияют на увеличение спроса", - пояснил Новак. Он также отметил, что по итогам заседания были приняты те решения, которые позволяют наиболее точно сегодня прогнозировать баланс спроса и предложения до конца 2023 года. "Принято решение и до конца 2024 года для того, чтобы рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать, что у нас есть желание и далее совместно работать по ситуации на рынке", - отметил Новак. ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20230604/neft-1876110376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d27a1af3bd6bc8a1a764e50b41946892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, опек, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Цены на нефть
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
Вице-премьер Новак считает ситуацию на нефтяном рынке сбалансированной