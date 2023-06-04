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Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 04.06.2023
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21:41 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/neft-1876125662.html
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 04.06.2023
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:41
2023-06-04T21:41
экономика
россия
александр новак
опек
цены на нефть
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", давая оценку ситуации на рынке. По словам вице-премьера, в 2023 году наблюдается рост спроса на нефть, особенно в летний период. "Мы видим активизацию бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок, увеличение количества авиаперевозок. Это, конечно, позитивные факторы, которые влияют на увеличение спроса", - пояснил Новак. Он также отметил, что по итогам заседания были приняты те решения, которые позволяют наиболее точно сегодня прогнозировать баланс спроса и предложения до конца 2023 года. "Принято решение и до конца 2024 года для того, чтобы рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать, что у нас есть желание и далее совместно работать по ситуации на рынке", - отметил Новак. ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, россия, александр новак, опек, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Цены на нефть
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке

Вице-премьер Новак считает ситуацию на нефтяном рынке сбалансированной

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВице-премьер России Александр Новак
Вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вице-премьер России Александр Новак . Архивное фото
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", давая оценку ситуации на рынке.
По словам вице-премьера, в 2023 году наблюдается рост спроса на нефть, особенно в летний период. "Мы видим активизацию бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок, увеличение количества авиаперевозок. Это, конечно, позитивные факторы, которые влияют на увеличение спроса", - пояснил Новак.
Он также отметил, что по итогам заседания были приняты те решения, которые позволяют наиболее точно сегодня прогнозировать баланс спроса и предложения до конца 2023 года. "Принято решение и до конца 2024 года для того, чтобы рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать, что у нас есть желание и далее совместно работать по ситуации на рынке", - отметил Новак.
ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакОПЕКЦены на нефть
 
 
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