https://ria.ru/20230604/neft-1876125662.html

Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке

Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке - РИА Новости, 04.06.2023

Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке

На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T21:41

2023-06-04T21:41

2023-06-04T21:41

экономика

россия

александр новак

опек

цены на нефть

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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", давая оценку ситуации на рынке. По словам вице-премьера, в 2023 году наблюдается рост спроса на нефть, особенно в летний период. "Мы видим активизацию бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок, увеличение количества авиаперевозок. Это, конечно, позитивные факторы, которые влияют на увеличение спроса", - пояснил Новак. Он также отметил, что по итогам заседания были приняты те решения, которые позволяют наиболее точно сегодня прогнозировать баланс спроса и предложения до конца 2023 года. "Принято решение и до конца 2024 года для того, чтобы рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать, что у нас есть желание и далее совместно работать по ситуации на рынке", - отметил Новак. ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230604/neft-1876110376.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр новак, опек, цены на нефть