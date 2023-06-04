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ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил саудовский министр - РИА Новости, 04.06.2023
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21:11 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/neft-1876122349.html
ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил саудовский министр
ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил саудовский министр - РИА Новости, 04.06.2023
ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил саудовский министр
ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:11
2023-06-04T21:11
цены на нефть
саудовская аравия
опек
экономика
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции по итогам заседания альянса в воскресенье. "Мы не нацелены на цены", - ответил он на вопрос, ориентируется ли ОПЕК+ на определенный диапазон цен.
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цены на нефть, саудовская аравия, опек, экономика
Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Экономика
ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил саудовский министр

Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ не стремится к конкретной цене на нефть, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции по итогам заседания альянса в воскресенье.
«
"Мы не нацелены на цены", - ответил он на вопрос, ориентируется ли ОПЕК+ на определенный диапазон цен.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
ОПЕК+ договорилась о корректировке целевого уровня добычи нефти
Вчера, 19:51
 
Цены на нефтьСаудовская АравияОПЕКЭкономика
 
 
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