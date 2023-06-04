https://ria.ru/20230604/neft-1876110376.html

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года - РИА Новости, 04.06.2023

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Москва продлит добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:18

2023-06-04T19:18

2023-06-04T22:28

экономика

россия

александр новак

нефть

москва

саудовская аравия

опек

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ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. Москва продлит добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак.Он подчеркнул, что Россия действует согласованно с государствами — членами ОПЕК+. Новак напомнил, что эти страны объявили о сокращениях еще в апреле. Нынешнее снижение произведут от уровня нефтедобычи, которое утвердили сегодня на совещании организации, уточнил вице-премьер.Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия. Как отметил Новак, у Москвы и Эр-Рияда не возникло разногласий по поводу сделки.ОПЕК+ по итогам заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, должна снизить добычу нефти до 9,828 миллиона баррелей в сутки.В начале апреля страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти. Это должно стать превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Решение будет действовать до конца года вдобавок к установленным ранее ограничениям.В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022-го их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.

https://ria.ru/20230604/neft-1876058173.html

https://ria.ru/20230403/neft-1862639327.html

россия

москва

саудовская аравия

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экономика, россия, александр новак, нефть, москва, саудовская аравия, опек