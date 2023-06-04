Рейтинг@Mail.ru
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 04.06.2023 (обновлено: 22:28 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/neft-1876110376.html
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года - РИА Новости, 04.06.2023
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года
Москва продлит добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:18
2023-06-04T22:28
экономика
россия
александр новак
нефть
москва
саудовская аравия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. Москва продлит добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак.Он подчеркнул, что Россия действует согласованно с государствами — членами ОПЕК+. Новак напомнил, что эти страны объявили о сокращениях еще в апреле. Нынешнее снижение произведут от уровня нефтедобычи, которое утвердили сегодня на совещании организации, уточнил вице-премьер.Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия. Как отметил Новак, у Москвы и Эр-Рияда не возникло разногласий по поводу сделки.ОПЕК+ по итогам заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, должна снизить добычу нефти до 9,828 миллиона баррелей в сутки.В начале апреля страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти. Это должно стать превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Решение будет действовать до конца года вдобавок к установленным ранее ограничениям.В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022-го их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.
https://ria.ru/20230604/neft-1876058173.html
https://ria.ru/20230403/neft-1862639327.html
россия
москва
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, нефть, москва, саудовская аравия, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, Нефть, Москва, Саудовская Аравия, ОПЕК
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Новак: Россия продлит добровольное сокращение нефтедобычи в 2024 году на 500 тыс баррелей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. Москва продлит добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что Россия действует согласованно с государствами — членами ОПЕК+. Новак напомнил, что эти страны объявили о сокращениях еще в апреле. Нынешнее снижение произведут от уровня нефтедобычи, которое утвердили сегодня на совещании организации, уточнил вице-премьер.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Саудовская Аравия попросила Африку сократить добычу нефти, заявили СМИ
Вчера, 11:50
Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия. Как отметил Новак, у Москвы и Эр-Рияда не возникло разногласий по поводу сделки.
ОПЕК+ по итогам заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, должна снизить добычу нефти до 9,828 миллиона баррелей в сутки.
В начале апреля страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти. Это должно стать превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Решение будет действовать до конца года вдобавок к установленным ранее ограничениям.
В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022-го их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
3 апреля, 13:44
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакНефтьМоскваСаудовская АравияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала