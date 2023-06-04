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При нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных - РИА Новости, 04.06.2023
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03:19 04.06.2023 (обновлено: 05:27 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/napadenie-1876022967.html
При нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных
При нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных - РИА Новости, 04.06.2023
При нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных
Пятьдесят четыре военных из Уганды погибли во время боев за военную базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали, на которую напали боевики... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T03:19
2023-06-04T05:27
сомали
уганда
россия
йовери мусевени
африканский союз
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пятьдесят четыре военных из Уганды погибли во время боев за военную базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали, на которую напали боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, сообщил президент Уганды Йовери Мусевени.Переходная миссия Африканского союза в Сомали 26 мая сообщала, что ее военная база на юго-западе страны подверглась нападению со стороны боевиков "Аш-Шабаб"*. Народные силы обороны Уганды сообщали в Twitter, что на базе АТМИС находится их контингент. "Я проинформировал членов парламента об инциденте в Сомали. Наши солдаты... перегруппировались, в результате чего база была отбита. Мы обнаружили... тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира", - написал президент Уганды в Twitter.Базирующаяся в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.* Запрещенные в России террористические организации.
https://radiosputnik.ria.ru/20230531/javelin-1875426932.html
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сомали, уганда, россия, йовери мусевени, африканский союз, в мире
Сомали, Уганда, Россия, Йовери Мусевени, Африканский союз, В мире
При нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных

При нападении "Аш-Шабаба" на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных Уганды

© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб"
Член группировки Аш-Шабаб - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пятьдесят четыре военных из Уганды погибли во время боев за военную базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали, на которую напали боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, сообщил президент Уганды Йовери Мусевени.
Переходная миссия Африканского союза в Сомали 26 мая сообщала, что ее военная база на юго-западе страны подверглась нападению со стороны боевиков "Аш-Шабаб"*. Народные силы обороны Уганды сообщали в Twitter, что на базе АТМИС находится их контингент.
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"Я проинформировал членов парламента об инциденте в Сомали. Наши солдаты... перегруппировались, в результате чего база была отбита. Мы обнаружили... тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира", - написал президент Уганды в Twitter.
Базирующаяся в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Запрещенные в России террористические организации.
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СомалиУгандаРоссияЙовери МусевениАфриканский союзВ мире
 
 
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