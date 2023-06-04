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Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 04.06.2023 (обновлено: 01:14 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/murom-1876018582.html
Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области
Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области
Дом культуры и школа в селе Муром под Белгородом повреждены из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:13
2023-06-04T01:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дом культуры и школа в селе Муром под Белгородом повреждены из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада", - написал он в своем Telegram-канале.Двое погибших в Новой ТаволжанкеПриграничные с Украиной районы Белгородской области в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Только в субботу жертвами обстрелов стали два человека: одна женщина погибла и одна пострадала в Новой Таволжанке, еще одна женщина погибла в Безлюдовке, один мужчина там же получил осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей.Кроме того, в результате обстрела Новой Таволжанки повреждены несколько домов.Еще три человека погибли, семеро получили ранения в пятницу при обстреле из "Града" села Соболевка в Валуйском городском круге. В числе пострадавших двое детей - мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза.Обстрелы ШебекиноОсобенно сильный огонь ВСУ ведут по городу Шебекино, расположенному почти в четырех километрах от границы. Сильнейшей атаке Шебекинский округ подвергся в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.Как сообщал Гладков, только за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.В связи с обстрелами около 600 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль. Ещё 300 детей уже отправили в Воронеж.
https://ria.ru/20230603/belgorod-1876009518.html
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области

Гладков заявил, что в Муроме от прилета снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дом культуры и школа в селе Муром под Белгородом повреждены из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада", - написал он в своем Telegram-канале.

Двое погибших в Новой Таволжанке

Приграничные с Украиной районы Белгородской области в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Только в субботу жертвами обстрелов стали два человека: одна женщина погибла и одна пострадала в Новой Таволжанке, еще одна женщина погибла в Безлюдовке, один мужчина там же получил осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей.
Кроме того, в результате обстрела Новой Таволжанки повреждены несколько домов.
Белгород - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Вчера, 22:34
Еще три человека погибли, семеро получили ранения в пятницу при обстреле из "Града" села Соболевка в Валуйском городском круге. В числе пострадавших двое детей - мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза.

Обстрелы Шебекино

Особенно сильный огонь ВСУ ведут по городу Шебекино, расположенному почти в четырех километрах от границы. Сильнейшей атаке Шебекинский округ подвергся в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
Как сообщал Гладков, только за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.
В связи с обстрелами около 600 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль. Ещё 300 детей уже отправили в Воронеж.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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