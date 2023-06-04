https://ria.ru/20230604/murom-1876018582.html

Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области

Дом культуры и школа в селе Муром под Белгородом повреждены из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T01:13

2023-06-04T01:13

2023-06-04T01:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дом культуры и школа в селе Муром под Белгородом повреждены из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада", - написал он в своем Telegram-канале.Двое погибших в Новой ТаволжанкеПриграничные с Украиной районы Белгородской области в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Только в субботу жертвами обстрелов стали два человека: одна женщина погибла и одна пострадала в Новой Таволжанке, еще одна женщина погибла в Безлюдовке, один мужчина там же получил осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей.Кроме того, в результате обстрела Новой Таволжанки повреждены несколько домов.Еще три человека погибли, семеро получили ранения в пятницу при обстреле из "Града" села Соболевка в Валуйском городском круге. В числе пострадавших двое детей - мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза.Обстрелы ШебекиноОсобенно сильный огонь ВСУ ведут по городу Шебекино, расположенному почти в четырех километрах от границы. Сильнейшей атаке Шебекинский округ подвергся в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.Как сообщал Гладков, только за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу противником выпущен 371 боеприпас.В связи с обстрелами около 600 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на отдых в Калугу и Ярославль. Ещё 300 детей уже отправили в Воронеж.

https://ria.ru/20230603/belgorod-1876009518.html

https://ria.ru/20230604/obstrel-1876017683.html

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины