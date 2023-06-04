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В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов - РИА Новости, 04.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:38 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/moskva-1876049121.html
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов - РИА Новости, 04.06.2023
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов
Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:38
2023-06-04T10:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести зданиях Замоскворечья, сообщается на сайте мэра Москвы. "С 2015 года в столице восстановили 53 купеческих дома в рамках региональной программы капитального ремонта. Это исторические здания, ставшие многоквартирными домами для москвичей ... В этом году работы пройдут еще в шести зданиях Замоскворечья", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти исторические здания стали многоквартирными домами для москвичей. Кроме того, есть знаковые дома, которые капитально отремонтировали в последние годы, они находятся на улицах Бахрушина и Новокузнецкой.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов

В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов по программе капремонта

© Фото : Фонд капитального ремонта МосквыРемонт в подъезде дома - объекта культурного наследия
Ремонт в подъезде дома - объекта культурного наследия - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : Фонд капитального ремонта Москвы
Ремонт в подъезде дома - объекта культурного наследия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести зданиях Замоскворечья, сообщается на сайте мэра Москвы.
"С 2015 года в столице восстановили 53 купеческих дома в рамках региональной программы капитального ремонта. Это исторические здания, ставшие многоквартирными домами для москвичей ... В этом году работы пройдут еще в шести зданиях Замоскворечья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти исторические здания стали многоквартирными домами для москвичей. Кроме того, есть знаковые дома, которые капитально отремонтировали в последние годы, они находятся на улицах Бахрушина и Новокузнецкой.
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