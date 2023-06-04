https://ria.ru/20230604/moskva-1876049121.html

В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов

В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов - РИА Новости, 04.06.2023

В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов

Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:38

2023-06-04T10:38

2023-06-04T10:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803139183_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_c5a0df873f9c16c3adfbee50440250cc.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести зданиях Замоскворечья, сообщается на сайте мэра Москвы. "С 2015 года в столице восстановили 53 купеческих дома в рамках региональной программы капитального ремонта. Это исторические здания, ставшие многоквартирными домами для москвичей ... В этом году работы пройдут еще в шести зданиях Замоскворечья", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти исторические здания стали многоквартирными домами для москвичей. Кроме того, есть знаковые дома, которые капитально отремонтировали в последние годы, они находятся на улицах Бахрушина и Новокузнецкой.

https://realty.ria.ru/20220913/remont-1816276245.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва