https://ria.ru/20230604/moskva-1876049121.html
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов - РИА Новости, 04.06.2023
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов
Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:38
2023-06-04T10:38
2023-06-04T10:38
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести зданиях Замоскворечья, сообщается на сайте мэра Москвы. "С 2015 года в столице восстановили 53 купеческих дома в рамках региональной программы капитального ремонта. Это исторические здания, ставшие многоквартирными домами для москвичей ... В этом году работы пройдут еще в шести зданиях Замоскворечья", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти исторические здания стали многоквартирными домами для москвичей. Кроме того, есть знаковые дома, которые капитально отремонтировали в последние годы, они находятся на улицах Бахрушина и Новокузнецкой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов
В Москве с 2015 года восстановили более 50 купеческих домов по программе капремонта
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 50 купеческих домов восстановили в столице с 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году ремонт пройдет еще в шести зданиях Замоскворечья, сообщается на сайте мэра Москвы.
"С 2015 года в столице восстановили 53 купеческих дома в рамках региональной программы капитального ремонта. Это исторические здания, ставшие многоквартирными домами для москвичей ... В этом году работы пройдут еще в шести зданиях Замоскворечья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти исторические здания стали многоквартирными домами для москвичей. Кроме того, есть знаковые дома, которые капитально отремонтировали в последние годы, они находятся на улицах Бахрушина и Новокузнецкой.
В Басманном районе Москвы завершают ремонт дома в неоклассическом стиле