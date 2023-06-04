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Мария Миронова: "Будущее нашего кино за комедиями и детскими фильмами" - РИА Новости, 04.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 04.06.2023 (обновлено: 08:08 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/mironova-1875510976.html
Мария Миронова: "Будущее нашего кино за комедиями и детскими фильмами"
Мария Миронова: "Будущее нашего кино за комедиями и детскими фильмами" - РИА Новости, 04.06.2023
Мария Миронова: "Будущее нашего кино за комедиями и детскими фильмами"
Она не считает себя элитой. Народная артистка уверена: такие определения искусственно разделяют общество. Об этом, а также о новом необычном спектакле и... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T08:00
2023-06-04T08:08
культура
мария миронова
александр цыпкин
ольга любимова
театр
кино и сериалы
интервью - культура
знаменитости
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Она не считает себя элитой. Народная артистка уверена: такие определения искусственно разделяют общество. Об этом, а также о новом необычном спектакле и проблемах современного кино Мария Миронова рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости. Woman: женщины за ответами должны идти в театр— Осенью у вас планируется премьера постановки по пьесе Ирады Берг "Изоляция". Проект нестандартный. В чем его особенность?— Спектакль называется Woman. Люблю драматизм Берг, но сейчас время, когда добрая ирония стала важной для людей. Мы не будем грузить зрителя, а поговорим на тему, которая важна для всех женщин.Как продюсер я задумала этот проект как некий синтез юмора, иронии и психологии, столь популярной сегодня. — Спектакль для женской аудитории. Он о феминизме, русской женщине или о чем-то другом?— Мне не нравятся обобщения. Жизнь разнообразна, как у Феллини. Это вообще о женщине: почему она поступает именно так, а не иначе. И, может быть, постановка даст ответы на некоторые вопросы.То, что происходит с героями на сцене, будут комментировать психологи. Надеюсь, это принесет женщинам пользу: пусть поймут, что с ними творится — без лекций популярных тренеров, а с помощью театрального искусства.Современная литература: есть ли талантливые авторы в России— Почему вас заинтересовало творчество Ирады Берг?— Мы познакомились с Ирадой случайно на премьере фильма. И я попросила ее прислать тексты, чтобы проводить вечера, где можно просто читать хорошую литературу и общаться с гостями.У нас сложилась крепкая дружба. Более того, я даже могу изменить ее тексты. Вот такой редкий союз актера и писателя.— Современную литературу много ругают: нет хороших книг, пьес, сценариев. Как вы к этому относитесь?— Да, такая проблема существует. Что касается кино — это индустрия. Литературное произведение может быть каким угодно прекрасным, сценарий — это совершенно иная сфера, другая профессия.Тем не менее, как мне кажется, последние семь-восемь лет стали появляться интересные тексты. Но чтобы рост продолжался, должно быть меньше запретов. Это не идет на пользу индустрии.Сценическая драматургия — отдельная сложная задача. Есть, например, Александр Цыпкин, он может писать для театра. Пьеса должна удержать читателя не только с точки зрения сюжета, но и с человеческой, эмоциональной стороны — а это уже делают актеры и постановщики.— Министр Ольга Любимова очень часто говорит, что ее ведомство готово выделять гранты на детское кино, но, к сожалению, в России просто нет хороших сценариев…— Какой-то период оно было непопулярным. Но уверена, что сегодня ситуация изменится. Просто индустрия не успела перестроиться.Сейчас время таких картин, как "Обыкновенное чудо" Марка Захарова. Фильмов-притч, в том числе комедий и детского кино. Будущее за этими жанрами.— В интернете указано, что в этом году вы праздновали юбилей. Но нет — он в 2024-м. Тем не менее: подводите ли вы какие-то итоги в свой личный праздник?— Да, пресса напутала с датой. Видимо, в следующем году меня с юбилеем никто не поздравит (смеется). Нет, только не итоги. Я и так делаю это слишком часто. У меня нет какой-то определенной траектории на годы вперед. Просто каждый день рождения начинается новый путь.О стабильности и элите: что думает Миронова— А стабильности хочется? Надеть тапочки, сварить борщ, лежать и смотреть сериалы?— Когда-то хотелось. Но это не моя карма (смеется).— Недавно Константин Богомолов написал статью "Диетическое горе" об элите. Относите ли вы себя к этой части общества?— Нет и никогда не относила.— А кто тогда элита?— Это какое-то придуманное определение. Реальная элита складывается из исторических вещей. Можно только спустя годы утверждать, кто был элитой.Разделять общество на категории — это высокомерие. Для меня есть люди думающие и не думающие, которые в силу обстоятельств не хотят мыслить. Но я их не осуждаю.— Вы стали народной артисткой в 2020-м. Что вам дает это звание?— Звания приводят нас к тому опять же, что общество разделяется на элиту и других. Не люблю такое. Вместе с тем не хочу говорить, что я выше всех регалий — не дай бог! Звание — это приятно с точки зрения признания зрителей. Но фетиша из этого не делаю. Есть много талантливых людей без званий и наоборот.— В регионах говорят, что люди после начала СВО чаще стали ходить в театр, а не на концерты эстрадных звезд. Как вы к этому относитесь?— Безусловно, театр — более "думающий" вид искусства. У всех бывают периоды — потрясений или просто событий, — когда душа требует анализа.Собственно, то же самое и с литературой. А сегодня читают мало.Культура массмедиа заняла столько места, что для книг осталось очень мало времени. А чтение — это развитие.— Как решить эту проблему?— Аудиокниги. Их должно быть больше. Это живой формат, он нужен хотя бы для того, чтобы возродить любовь к чтению.
https://ria.ru/20230518/teatr-1872388437.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
мария миронова, александр цыпкин, ольга любимова, театр, кино и сериалы, интервью - культура, знаменитости, спектакль
Культура, Мария Миронова, Александр Цыпкин, Ольга Любимова, Театр, Кино и сериалы, Интервью - Культура, Знаменитости, Спектакль

Мария Миронова: "Будущее нашего кино за комедиями и детскими фильмами"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Игры шпионов" в Москве
Премьера фильма Игры шпионов в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Она не считает себя элитой. Народная артистка уверена: такие определения искусственно разделяют общество. Об этом, а также о новом необычном спектакле и проблемах современного кино Мария Миронова рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Адажио для влюбленных"
Премьера спектакля Адажио для влюбленных - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Премьера спектакля "Адажио для влюбленных"

Woman: женщины за ответами должны идти в театр

— Осенью у вас планируется премьера постановки по пьесе Ирады Берг "Изоляция". Проект нестандартный. В чем его особенность?
— Спектакль называется Woman. Люблю драматизм Берг, но сейчас время, когда добрая ирония стала важной для людей. Мы не будем грузить зрителя, а поговорим на тему, которая важна для всех женщин.
Как продюсер я задумала этот проект как некий синтез юмора, иронии и психологии, столь популярной сегодня.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Адажио для влюбленных"
Премьера спектакля Адажио для влюбленных - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Премьера спектакля "Адажио для влюбленных"
— Спектакль для женской аудитории. Он о феминизме, русской женщине или о чем-то другом?
— Мне не нравятся обобщения. Жизнь разнообразна, как у Феллини. Это вообще о женщине: почему она поступает именно так, а не иначе. И, может быть, постановка даст ответы на некоторые вопросы.
То, что происходит с героями на сцене, будут комментировать психологи. Надеюсь, это принесет женщинам пользу: пусть поймут, что с ними творится — без лекций популярных тренеров, а с помощью театрального искусства.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктриса Мария Миронова
Актриса Мария Миронова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Актриса Мария Миронова

Современная литература: есть ли талантливые авторы в России

Почему вас заинтересовало творчество Ирады Берг?
— Мы познакомились с Ирадой случайно на премьере фильма. И я попросила ее прислать тексты, чтобы проводить вечера, где можно просто читать хорошую литературу и общаться с гостями.
У нас сложилась крепкая дружба. Более того, я даже могу изменить ее тексты. Вот такой редкий союз актера и писателя.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктер Владимир Вдовиченков, писательница Ирада Берг и актриса Мария Миронова (слева направо)
Актер Владимир Вдовиченков, писательница Ирада Берг и актриса Мария Миронова (слева направо) - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Актер Владимир Вдовиченков, писательница Ирада Берг и актриса Мария Миронова (слева направо)
— Современную литературу много ругают: нет хороших книг, пьес, сценариев. Как вы к этому относитесь?
— Да, такая проблема существует. Что касается кино — это индустрия. Литературное произведение может быть каким угодно прекрасным, сценарий — это совершенно иная сфера, другая профессия.
© iStock.com / DusanManicДевушка выбирает книгу в библиотеке
Девушка выбирает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© iStock.com / DusanManic
Девушка выбирает книгу в библиотеке
Тем не менее, как мне кажется, последние семь-восемь лет стали появляться интересные тексты. Но чтобы рост продолжался, должно быть меньше запретов. Это не идет на пользу индустрии.
Сценическая драматургия — отдельная сложная задача. Есть, например, Александр Цыпкин, он может писать для театра. Пьеса должна удержать читателя не только с точки зрения сюжета, но и с человеческой, эмоциональной стороны — а это уже делают актеры и постановщики.
© РИА Новости / Михаил Фомичев  | Перейти в медиабанкРепетиция премьерного показа спектакля "Визит дамы" в театре "Ленком"
Репетиция премьерного показа спектакля Визит дамы в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Репетиция премьерного показа спектакля "Визит дамы" в театре "Ленком"
— Министр Ольга Любимова очень часто говорит, что ее ведомство готово выделять гранты на детское кино, но, к сожалению, в России просто нет хороших сценариев…
— Какой-то период оно было непопулярным. Но уверена, что сегодня ситуация изменится. Просто индустрия не успела перестроиться.
Сейчас время таких картин, как "Обыкновенное чудо" Марка Захарова. Фильмов-притч, в том числе комедий и детского кино. Будущее за этими жанрами.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Марк Захаров
Народный артист СССР Марк Захаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Марк Захаров
— В интернете указано, что в этом году вы праздновали юбилей. Но нет — он в 2024-м. Тем не менее: подводите ли вы какие-то итоги в свой личный праздник?
— Да, пресса напутала с датой. Видимо, в следующем году меня с юбилеем никто не поздравит (смеется). Нет, только не итоги. Я и так делаю это слишком часто. У меня нет какой-то определенной траектории на годы вперед. Просто каждый день рождения начинается новый путь.

О стабильности и элите: что думает Миронова

А стабильности хочется? Надеть тапочки, сварить борщ, лежать и смотреть сериалы?
— Когда-то хотелось. Но это не моя карма (смеется).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Миронова
Актриса Мария Миронова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Мария Миронова
— Недавно Константин Богомолов написал статью "Диетическое горе" об элите. Относите ли вы себя к этой части общества?
— Нет и никогда не относила.
— А кто тогда элита?
— Это какое-то придуманное определение. Реальная элита складывается из исторических вещей. Можно только спустя годы утверждать, кто был элитой.
Разделять общество на категории — это высокомерие. Для меня есть люди думающие и не думающие, которые в силу обстоятельств не хотят мыслить. Но я их не осуждаю.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке
— Вы стали народной артисткой в 2020-м. Что вам дает это звание?
— Звания приводят нас к тому опять же, что общество разделяется на элиту и других. Не люблю такое. Вместе с тем не хочу говорить, что я выше всех регалий — не дай бог! Звание — это приятно с точки зрения признания зрителей. Но фетиша из этого не делаю. Есть много талантливых людей без званий и наоборот.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Мария Миронова на премьере фильма "Небо" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Актриса Мария Миронова на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Мария Миронова на премьере фильма "Небо" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
— В регионах говорят, что люди после начала СВО чаще стали ходить в театр, а не на концерты эстрадных звезд. Как вы к этому относитесь?
— Безусловно, театр — более "думающий" вид искусства. У всех бывают периоды — потрясений или просто событий, — когда душа требует анализа.
Собственно, то же самое и с литературой. А сегодня читают мало.
Культура массмедиа заняла столько места, что для книг осталось очень мало времени. А чтение — это развитие.
— Как решить эту проблему?
— Аудиокниги. Их должно быть больше. Это живой формат, он нужен хотя бы для того, чтобы возродить любовь к чтению.
Сбор труппы театра имени Е. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Евгений Князев: "СВО переориентировала людей на другие ценности"
18 мая, 08:00
 
КультураМария МироноваАлександр ЦыпкинОльга ЛюбимоваТеатрКино и сериалыИнтервью - КультураЗнаменитостиСпектакль
 
 
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