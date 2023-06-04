https://ria.ru/20230604/minoborony-1876072935.html
Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат
Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат - РИА Новости, 04.06.2023
Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат
Граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат, говорится в проекте постановления правительства, разработанном... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:58
2023-06-04T13:58
2023-06-04T19:19
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны. "Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", — отмечается в проекте документа о внесении изменений в положение о воинском учете.При этом гражданам в личный кабинет на портале госуслуг будут отправлять соответствующие уведомления. Но медицинские освидетельствования и обследования, проведение профессионального психологического отбора, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета будут проводиться только при последующей явке в военкомат. Оповещать граждан планируется бумажными и электронными повестками, при этом последние "дублируются в личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток".Военкоматы будут рассылать электронные повестки в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством. Уведомление о сформированной повестке военного комиссариата направляется гражданину в личный кабинет госуслуг или при наличии технической возможности с использованием регионального портала. Вручать повестки должны будут работники военкоматов, должностные лица местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, руководители и должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, в которых граждане работают или учатся. Вручение должно происходить лично и не позднее чем за три дня до назначенного срока явки в военкомат.Также повестку смогут отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией. В проекте также указывается, что если повестка не считается врученной лично или по почте, то она будет числиться полученной после семи дней с момента ее размещения в реестре повесток.
https://ria.ru/20221130/vuts-1835240819.html
https://ria.ru/20230518/povestka-1872627228.html
https://ria.ru/20230505/reestr-1870073913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат
Минобороны предложило ставить россиян на воинский учет без явки в военкомат
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат, говорится в проекте постановления
правительства, разработанном Минобороны.
"Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", — отмечается в проекте документа о внесении изменений в положение о воинском учете.
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При этом гражданам в личный кабинет на портале госуслуг будут отправлять соответствующие уведомления.
Но медицинские освидетельствования и обследования, проведение профессионального психологического отбора, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета будут проводиться только при последующей явке в военкомат.
Оповещать граждан планируется бумажными и электронными повестками, при этом последние "дублируются в личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток".
Военкоматы будут рассылать электронные повестки в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством.
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Уведомление о сформированной повестке военного комиссариата направляется гражданину в личный кабинет госуслуг или при наличии технической возможности с использованием регионального портала.
Вручать повестки должны будут работники военкоматов, должностные лица местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, руководители и должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, в которых граждане работают или учатся. Вручение должно происходить лично и не позднее чем за три дня до назначенного срока явки в военкомат.
Также повестку смогут отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией.
В проекте также указывается, что если повестка не считается врученной лично или по почте, то она будет числиться полученной после семи дней с момента ее размещения в реестре повесток.
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