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Власти Мелитополя объяснили звук взрыва уничтожением взрывчатых веществ - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/melitopol-1876097297.html
Власти Мелитополя объяснили звук взрыва уничтожением взрывчатых веществ
Власти Мелитополя объяснили звук взрыва уничтожением взрывчатых веществ - РИА Новости, 04.06.2023
Власти Мелитополя объяснили звук взрыва уничтожением взрывчатых веществ
Взрыв, который днем в воскресенье прозвучал на юге Мелитополя, вызван уничтожением найденных в схронах взрывчатых веществ, сообщили власти города в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:13
2023-06-04T17:13
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Взрыв, который днем в воскресенье прозвучал на юге Мелитополя, вызван уничтожением найденных в схронах взрывчатых веществ, сообщили власти города в телеграм-канале администрации. &quot;Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ&quot;, - сообщила администрация города.Уточняется, что мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности. Обстановка в городе спокойная, отметили власти.
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
Власти Мелитополя объяснили звук взрыва уничтожением взрывчатых веществ

Администрация Мелитополя объяснила звук взрыва в городе уничтожением взрывчатых веществ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Взрыв, который днем в воскресенье прозвучал на юге Мелитополя, вызван уничтожением найденных в схронах взрывчатых веществ, сообщили власти города в телеграм-канале администрации.
«

"Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ", - сообщила администрация города.

Уточняется, что мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности. Обстановка в городе спокойная, отметили власти.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская область
 
 
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