Власти Мелитополя объяснили звук взрыва уничтожением взрывчатых веществ

Администрация Мелитополя объяснила звук взрыва в городе уничтожением взрывчатых веществ
"Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ", - сообщила администрация города.
"Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ", - сообщила администрация города.
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