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При украинском обстреле Мелитополя пострадали три человека - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 04.06.2023 (обновлено: 03:23 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/melitopol-1876020011.html
При украинском обстреле Мелитополя пострадали три человека
При украинском обстреле Мелитополя пострадали три человека - РИА Новости, 04.06.2023
При украинском обстреле Мелитополя пострадали три человека
В результате обстрела Мелитополя в Запорожской области со стороны ВСУ, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил председатель общественного... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:43
2023-06-04T03:23
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
мирный
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В результате обстрела Мелитополя в Запорожской области со стороны ВСУ, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил председатель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее местные власти сообщили о взрывах в районе северного выезда из города."Осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива пгт Мирный Мелитопольского района. По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230527/obstrely-1874495184.html
мелитополь
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мелитополь, запорожская область, мирный, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Мирный, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Мелитополя пострадали три человека

Рогов: при украинском обстреле Мелитополя в Запорожской области пострадали три человека

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Мелитополе
Автомобили скорой помощи в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобили скорой помощи в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В результате обстрела Мелитополя в Запорожской области со стороны ВСУ, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил председатель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее местные власти сообщили о взрывах в районе северного выезда из города.
«
"Осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива пгт Мирный Мелитопольского района. По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьМирныйВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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