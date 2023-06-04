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СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие"

СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие" - РИА Новости, 04.06.2023

СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие"

Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил ведомственные медали "За содействие" коллективу воспитателей и... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:27

2023-06-04T16:27

2023-06-04T16:27

луганск

общество

сергей петров

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил ведомственные медали "За содействие" коллективу воспитателей и преподавателей Луганского детского дома, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сотрудники Следственного комитета Российской Федерации вручили ведомственные медали "За содействие" детским врачам Республиканского травматологического центра ДНР и поздравили находящихся в Центре ребят с Международным днем защиты детей, вручив им подарки. "Приехали мы сегодня поздравить ребят с Днем защиты детей, выразить слова благодарности педагогам, коллективу, пожелать здоровья, благополучия и успехов в этой замечательной деятельности. Надеемся, конечно, что когда-нибудь не будет нужды в таких заведениях. Но пока педагоги, наставники делают большое дело, спасибо им за эту работу. Вручили медали "За содействие", потому что мы считаем, что воспитать наших детей - это содействие государству в том, чтобы вырастить настоящих граждан нашей страны. Награды заслуженные, конечно", - сказал Петров. Поздравить детей приехали и представители международного детского центра "Артек" во главе с директором международного детского центра "Артек" Константином Федоренко. Детям показали представление и вручили подарки.

https://ria.ru/20221111/medali-1830835620.html

луганск

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луганск, общество, сергей петров, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика