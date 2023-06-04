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СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие" - РИА Новости, 04.06.2023
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16:27 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/medali-1876091133.html
СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие"
СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие" - РИА Новости, 04.06.2023
СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие"
Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил ведомственные медали "За содействие" коллективу воспитателей и... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:27
2023-06-04T16:27
луганск
общество
сергей петров
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил ведомственные медали "За содействие" коллективу воспитателей и преподавателей Луганского детского дома, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сотрудники Следственного комитета Российской Федерации вручили ведомственные медали "За содействие" детским врачам Республиканского травматологического центра ДНР и поздравили находящихся в Центре ребят с Международным днем защиты детей, вручив им подарки. "Приехали мы сегодня поздравить ребят с Днем защиты детей, выразить слова благодарности педагогам, коллективу, пожелать здоровья, благополучия и успехов в этой замечательной деятельности. Надеемся, конечно, что когда-нибудь не будет нужды в таких заведениях. Но пока педагоги, наставники делают большое дело, спасибо им за эту работу. Вручили медали "За содействие", потому что мы считаем, что воспитать наших детей - это содействие государству в том, чтобы вырастить настоящих граждан нашей страны. Награды заслуженные, конечно", - сказал Петров. Поздравить детей приехали и представители международного детского центра "Артек" во главе с директором международного детского центра "Артек" Константином Федоренко. Детям показали представление и вручили подарки.
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луганск, общество, сергей петров, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика
Луганск, Общество, Сергей Петров, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
СК наградил сотрудников детского дома в Луганске медалями "За содействие"

Сотрудники СК вручили коллективу детского дома в Луганске медали "За содействие"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил ведомственные медали "За содействие" коллективу воспитателей и преподавателей Луганского детского дома, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сотрудники Следственного комитета Российской Федерации вручили ведомственные медали "За содействие" детским врачам Республиканского травматологического центра ДНР и поздравили находящихся в Центре ребят с Международным днем защиты детей, вручив им подарки.
«
"Приехали мы сегодня поздравить ребят с Днем защиты детей, выразить слова благодарности педагогам, коллективу, пожелать здоровья, благополучия и успехов в этой замечательной деятельности. Надеемся, конечно, что когда-нибудь не будет нужды в таких заведениях. Но пока педагоги, наставники делают большое дело, спасибо им за эту работу. Вручили медали "За содействие", потому что мы считаем, что воспитать наших детей - это содействие государству в том, чтобы вырастить настоящих граждан нашей страны. Награды заслуженные, конечно", - сказал Петров.
Поздравить детей приехали и представители международного детского центра "Артек" во главе с директором международного детского центра "Артек" Константином Федоренко. Детям показали представление и вручили подарки.
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ЛуганскОбществоСергей ПетровСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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