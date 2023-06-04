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Резкий маневр китайского корабля против эсминца ВМС США попал на видео - РИА Новости, 04.06.2023
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01:28 04.06.2023 (обновлено: 07:50 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/manevr-1876019140.html
Резкий маневр китайского корабля против эсминца ВМС США попал на видео
Резкий маневр китайского корабля против эсминца ВМС США попал на видео - РИА Новости, 04.06.2023
Резкий маневр китайского корабля против эсминца ВМС США попал на видео
Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором запечатлено сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, "едва"... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:28
2023-06-04T07:50
в мире
сша
южно-китайское море
тайвань
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором запечатлено сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, "едва" не приведшее к их столкновению.Видео было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal, который совместно с американскими военными участвует в маневрах в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.На кадрах показан момент, когда китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.В результате корабль ВМС НОАК "пронесся перед носом" американского эсминца, которому пришлось "изменить курс и сбавить скорость".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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сша
южно-китайское море
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в мире, сша, южно-китайское море, тайвань, народно-освободительная армия китая
В мире, США, Южно-Китайское море, Тайвань, Народно-освободительная армия Китая
Резкий маневр китайского корабля против эсминца ВМС США попал на видео

Китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США Chung-Hoon в Тайваньском проливе

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором запечатлено сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, "едва" не приведшее к их столкновению.
Видео было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal, который совместно с американскими военными участвует в маневрах в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.
На кадрах показан момент, когда китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В результате корабль ВМС НОАК "пронесся перед носом" американского эсминца, которому пришлось "изменить курс и сбавить скорость".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреСШАЮжно-Китайское мореТайваньНародно-освободительная армия Китая
 
 
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