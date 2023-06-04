https://ria.ru/20230604/magate-1876101260.html

Премьер Израиля обвинил МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном

Премьер Израиля обвинил МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном - РИА Новости, 04.06.2023

Премьер Израиля обвинил МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) капитулировало перед Тегераном, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T17:44

2023-06-04T17:44

2023-06-04T19:26

в мире

иран

биньямин нетаньяху

магатэ

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) капитулировало перед Тегераном, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.Так он прокомментировал недавнее решение организации прекратить расследование дела об обогащении урана до 83,7 процента на ядерном объекте в иранском Фордо. Кроме того, МАГАТЭ сняло вопрос о следах искусственного урана, найденных на незадекларированном объекте в Мериване. "Иран продолжает лгать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Капитуляция агентства перед иранским давлением — черное пятно на его репутации. <...> Безрезультатное поведение МАГАТЭ перед лицом этих слабых оправданий дает понять иранским правителям, что им не придется платить никакую цену за свои нарушения и что они могут продолжать обманывать международное сообщество, продолжая прилагать свои усилия с целью заполучить ядерное оружие", — заявил Нетаньяху.Израильский премьер отметил, что если МАГАТЭ станет "политической организацией", то его надзорная деятельность в Иране не будет иметь значения, как и его отчеты о ядерной деятельности этой страны. Он также напомнил, что именно Тель-Авив открыл миру глаза на ядерную деятельность Тегерана пять лет назад. Тогда, по его словам, в Израиль привезли секретный иранский ядерный архив. "Эта информация недвусмысленно доказывала, что Иран нарушает соглашения о надзоре и обогащает уран в военных, а не в невинных гражданских целях. С тех пор оправдания Ирана относительно обнаружения ядерных материалов в запрещенных местах не только ненадежны, но и технически невозможны", — подчеркнул Нетаньяху.В конце мая Associated Press сообщило со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ, что у организации больше нет вопросов к Ирану по поводу обнаружения частиц урана на двух ядерных объектах. Отмечалось, что агентство прекратило расследование дела об обогащении урана до 83,7 процента, частицы которого, предположительно, нашли на подземном объекте в Фордо. Этот вопрос вызывал напряженность в последние несколько месяцев, поскольку для создания атомной бомбы нужен уран, обогащенный до 90 процентов. Кроме того, инспекторы МАГАТЭ прекратили расследование о происхождении искусственного урана на незадекларированном ядерном объекте в Мериване, расположенном примерно в 525 километрах к юго-востоку от Тегерана. Именно об этом объекте Нетаньяху рассказал всему миру в 2019 году, заявив, что он является частью незадекларированной программы Ирана по созданию ядерного оружия. По сообщению Associated Press, в отчете МАГАТЭ сказано, что "другое государство" эксплуатировало шахту по добыче полезных ископаемых в этом районе в 1960-х и 1970-х годах, во время правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, поэтому утверждения Тегерана, что следы урана могли появиться от лабораторных инструментов и оборудования, можно считать "возможным объяснением". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го США при Дональде Трампе вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

https://ria.ru/20221125/iran-1834110056.html

https://ria.ru/20230327/sdelka-1861037655.html

https://ria.ru/20230306/magate-1856088991.html

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в мире, иран, биньямин нетаньяху, магатэ, израиль