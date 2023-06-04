https://ria.ru/20230604/krym-1876027639.html

В Крыму ожидают приезда восьми зарубежных делегаций

В Крыму ожидают приезда восьми зарубежных делегаций - РИА Новости, 04.06.2023

В Крыму ожидают приезда восьми зарубежных делегаций

Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций, которые примут участие в XVI международном фестивале "Великое русское слово", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T05:45

2023-06-04T05:45

2023-06-04T06:16

владимир константинов

россия

франция

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций, которые примут участие в XVI международном фестивале "Великое русское слово", сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Фестиваль пройдет в различных городах Крыма с 6 по 12 июня."На фестивале, открытие которого пройдет 6 июня, мы ожидаем приезд порядка восьми зарубежных делегаций из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Франции, Германии, Польши, Чехии, Белоруссии, Киргизии, Турции и других стран", - сказал Константинов.По его словам, на фестиваль традиционно приезжают представители известных дворянских фамилий, предки которых более ста лет назад вынуждены были покинуть родину."Но наши гости, родившиеся уже вне России, не утратили чувства причастности к ней. Они еще ни разу не пропустили нашего фестиваля, в каких бы внешнеполитических условиях он не проходил. Их взгляд, немного со стороны, нам тоже интересен. Они, конечно, не очень хорошо знают сегодняшнюю Россию, тем не менее, это русские люди, которые сохранили в себе русскость. Общение с ними в рамках фестиваля представляет для нас огромный интерес", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20230603/krym-1875894248.html

https://ria.ru/20230603/festival-1875996557.html

россия

франция

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владимир константинов, россия, франция, германия