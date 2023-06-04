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ФРГ планирует направить два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион
ФРГ планирует направить два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 04.06.2023
ФРГ планирует направить два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион
Военно-морские силы Германии в следующем году направят в Индо-Тихоокеанский регион два военных корабля, сообщил министр обороны страны Борис Писториус на форуме РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:14
2023-06-04T16:14
2023-06-04T16:14
в мире
германия
борис писториус
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Военно-морские силы Германии в следующем году направят в Индо-Тихоокеанский регион два военных корабля, сообщил министр обороны страны Борис Писториус на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. По словам Писториуса, которые передает телеканал N-tv, в Индо-Тихоокеанский регион в 2024 году будет направлен один фрегат, а также судно снабжения. "Это послужит защите международного порядка, основанного на правилах, которые мы все подписали и из которых все должны извлекать пользу", - подчеркнул глава немецкого минобороны. Писториус также заявил, что данный шаг не направлен против конкретных стран.
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в мире, германия, борис писториус
В мире, Германия, Борис Писториус
ФРГ планирует направить два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион
Глава Минобороны Писториус: ФРГ направит два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион