https://ria.ru/20230604/korabli-1876085280.html

Пекин заявил, что иностранные военные корабли готовят провокации

Пекин заявил, что иностранные военные корабли готовят провокации - РИА Новости, 04.06.2023

Пекин заявил, что иностранные военные корабли готовят провокации

Иностранные военные корабли и самолеты приближаются к территории Китая не для осуществления мирных проходов, а для провокаций, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:38

2023-06-04T15:38

2023-06-04T15:38

в мире

китай

вооруженные силы сша

канада

ли шанфу

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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Иностранные военные корабли и самолеты приближаются к территории Китая не для осуществления мирных проходов, а для провокаций, заявил в воскресенье министр обороны Китая Ли Шанфу, выступая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Ранее Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив. Сообщалось, что в соответствии с международным правом, американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal 3 июня совершили плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды. Ли Шанфу, комментируя соответствующий инцидент, подчеркнул, что Пекин не видит никаких проблем в обеспечении свободы навигации и мирного прохода иностранных судов в соответствующей акватории, однако "необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу судоходства и мирные проходы в качестве предлога для гегемонии в судоходстве". "Как министр обороны я каждый день вижу много информации об иностранных военных кораблях и самолетах, заходящих в районы, прилегающие к нашей территории. И они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокаций", - заявил Ли Шанфу. "Я хотел бы спросить, почему все эти инциденты, которые вы упомянули, произошли в районах возле Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские военные корабли и самолеты не занимались этой гегемонией судоходства в районах, прилегающих к другим странам", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, почему китайская сторона отклоняет запросы Вашингтона о контактах в военной сфере, что привело к кризису коммуникации между военными двух стран, китайский министр подчеркнул, что "Китай открыт для коммуникации между нашими двумя странами и армиями двух стран". Он также добавил, что существует множество каналов для взаимодействия вооруженных сил двух государств. "Но у нас есть свои принципы общения, мы надеемся, что наши обмены и сотрудничество будут основаны на взаимном уважении… Если у нас не будет взаимного уважения, тогда наше общение не будет продуктивным", - указал он.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html

китай

канада

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, вооруженные силы сша, канада, ли шанфу