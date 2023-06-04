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На Азовском море заметили "парящие" корабли - РИА Новости, 04.06.2023
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04:46 04.06.2023 (обновлено: 15:10 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/korabli-1876025630.html
На Азовском море заметили "парящие" корабли
На Азовском море заметили "парящие" корабли - РИА Новости, 04.06.2023
На Азовском море заметили "парящие" корабли
Видео с "парящими" над Азовским морем кораблями засняли жители Ейска в Краснодарском крае. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:46
2023-06-04T15:10
российский профсоюз моряков
ейск
азовское море
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. Видео с "парящими" над Азовским морем кораблями засняли жители Ейска в Краснодарском крае.Кадры, на которых корабли словно оторвались от моря и "парят" выше горизонта, появились в субботу в местном Telegram-канале "типичный Краснодар".Как пояснил РИА Новости технический инспектор труда Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков Игорь Холявка, оптический обман с "парящими" над Азовским морем кораблями представляет собой регулярное явление для побережья, пока море еще не прогрелось, а температура воздуха уже высокая.&quot;Такие явления бывают регулярно. Когда при абсолютном отсутствии ветра наступает жаркая погода, а море еще холодное, оно начинает парить. Пар ветром не сдувается, его вблизи не видно, а вдалеке видно. И получается, что горизонт как будто бы сдвигается поближе, а пароходы словно &quot;парят&quot; выше горизонта&quot;, — рассказал Холявка.Он также отметил, что это регулярное явление и на Азовском, и на Черноморском побережьях. Например, его часто можно заметить в Новороссийске.По мнению собеседника агентства, эта оптическая иллюзия возникает по той же причине, что и мираж над песками — так называемая фата-моргана.В субботу вода в Азовском море у побережья Ейска, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), прогрелась до 22 градусов тепла.
https://ria.ru/20230328/nlo-1861101916.html
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российский профсоюз моряков, ейск, азовское море, краснодарский край
Российский профсоюз моряков, Ейск, Азовское море, Краснодарский край
На Азовском море заметили "парящие" корабли

В Сети появились снятые в Ейске кадры с "парящими" над Азовским морем кораблями

© Кадр из видео очевидца"Парящие" корабли над Азовским морем
Парящие корабли над Азовским морем
© Кадр из видео очевидца
"Парящие" корабли над Азовским морем. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. Видео с "парящими" над Азовским морем кораблями засняли жители Ейска в Краснодарском крае.
Кадры, на которых корабли словно оторвались от моря и "парят" выше горизонта, появились в субботу в местном Telegram-канале "типичный Краснодар".
Как пояснил РИА Новости технический инспектор труда Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков Игорь Холявка, оптический обман с "парящими" над Азовским морем кораблями представляет собой регулярное явление для побережья, пока море еще не прогрелось, а температура воздуха уже высокая.
«

"Такие явления бывают регулярно. Когда при абсолютном отсутствии ветра наступает жаркая погода, а море еще холодное, оно начинает парить. Пар ветром не сдувается, его вблизи не видно, а вдалеке видно. И получается, что горизонт как будто бы сдвигается поближе, а пароходы словно "парят" выше горизонта", — рассказал Холявка.

Он также отметил, что это регулярное явление и на Азовском, и на Черноморском побережьях. Например, его часто можно заметить в Новороссийске.
По мнению собеседника агентства, эта оптическая иллюзия возникает по той же причине, что и мираж над песками — так называемая фата-моргана.
В субботу вода в Азовском море у побережья Ейска, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), прогрелась до 22 градусов тепла.
Аляска - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Российский профсоюз моряковЕйскАзовское мореКраснодарский край
 
 
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