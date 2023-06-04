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В Москве наградили финалистов конкурса "История России" - РИА Новости, 04.06.2023
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Культура
 
14:57 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/konkurs-1876080263.html
В Москве наградили финалистов конкурса "История России"
В Москве наградили финалистов конкурса "История России" - РИА Новости, 04.06.2023
В Москве наградили финалистов конкурса "История России"
Финалистов конкурса "История России" в стихах наградили в ходе книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:57
2023-06-04T14:57
культура
россия
москва
донбасс
андрей дементьев
александр пушкин
константин могилевский
культура
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Финалистов конкурса "История России" в стихах наградили в ходе книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. На главной сцене книжного фестиваля выступили финалисты конкурса и прочитали произведения таких выдающихся поэтов, как Александр Пушкин, Андрей Дементьев. "Всегда очень трудно выбрать, даже не лучших, а тех, кому достанется это право, прочитать стихи здесь, на Красной площади, под стенами Кремля, у Спасской башни", - сказал замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, в рамках конкурса учащимся 1-11-х классов было предложено выучить поэтическое произведение об истории России и записать видеоролик с его декламацией. В министерстве отметили, что в 2023 году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из всех регионов страны, в том числе более 100 заявок направили учащиеся из Донбасса и Приазовья. "Такое массовое участие в этом конкурсе говорит о том, что очень много ребят в школе увлекаются не только поэзией, но и историей", - сказал врио председателя Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.
https://ria.ru/20230603/stikhi-1875999024.html
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россия, москва, донбасс, андрей дементьев, александр пушкин, константин могилевский, культура
Культура, Россия, Москва, Донбасс, Андрей Дементьев, Александр Пушкин, Константин Могилевский, Культура
В Москве наградили финалистов конкурса "История России"

На фестивале "Красная площадь" наградили финалистов конкурса "История России" в стихах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители IX книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве
Посетители IX книжного фестиваля Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители IX книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Финалистов конкурса "История России" в стихах наградили в ходе книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
На главной сцене книжного фестиваля выступили финалисты конкурса и прочитали произведения таких выдающихся поэтов, как Александр Пушкин, Андрей Дементьев.
Сборник стихов ПоэZия русского лета - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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"Всегда очень трудно выбрать, даже не лучших, а тех, кому достанется это право, прочитать стихи здесь, на Красной площади, под стенами Кремля, у Спасской башни", - сказал замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, в рамках конкурса учащимся 1-11-х классов было предложено выучить поэтическое произведение об истории России и записать видеоролик с его декламацией.
В министерстве отметили, что в 2023 году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из всех регионов страны, в том числе более 100 заявок направили учащиеся из Донбасса и Приазовья.
"Такое массовое участие в этом конкурсе говорит о том, что очень много ребят в школе увлекаются не только поэзией, но и историей", - сказал врио председателя Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.
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КультураРоссияМоскваДонбассАндрей ДементьевАлександр ПушкинКонстантин МогилевскийКультура
 
 
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