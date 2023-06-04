https://ria.ru/20230604/konkurs-1876080263.html

В Москве наградили финалистов конкурса "История России"

В Москве наградили финалистов конкурса "История России" - РИА Новости, 04.06.2023

В Москве наградили финалистов конкурса "История России"

Финалистов конкурса "История России" в стихах наградили в ходе книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:57

2023-06-04T14:57

2023-06-04T14:57

культура

россия

москва

донбасс

андрей дементьев

александр пушкин

константин могилевский

культура

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Финалистов конкурса "История России" в стихах наградили в ходе книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. На главной сцене книжного фестиваля выступили финалисты конкурса и прочитали произведения таких выдающихся поэтов, как Александр Пушкин, Андрей Дементьев. "Всегда очень трудно выбрать, даже не лучших, а тех, кому достанется это право, прочитать стихи здесь, на Красной площади, под стенами Кремля, у Спасской башни", - сказал замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, в рамках конкурса учащимся 1-11-х классов было предложено выучить поэтическое произведение об истории России и записать видеоролик с его декламацией. В министерстве отметили, что в 2023 году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из всех регионов страны, в том числе более 100 заявок направили учащиеся из Донбасса и Приазовья. "Такое массовое участие в этом конкурсе говорит о том, что очень много ребят в школе увлекаются не только поэзией, но и историей", - сказал врио председателя Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.

https://ria.ru/20230603/stikhi-1875999024.html

https://ria.ru/20230603/kniga-1875967965.html

россия

москва

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, донбасс, андрей дементьев, александр пушкин, константин могилевский, культура