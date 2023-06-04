https://ria.ru/20230604/knigi-1876028195.html

СМИ: за год цены на книги в России выросли на 15—20 процентов

СМИ: за год цены на книги в России выросли на 15—20 процентов - РИА Новости, 04.06.2023

СМИ: за год цены на книги в России выросли на 15—20 процентов

За прошлый год книжная продукция в России выросла в цене на 15–20%, до конца 2023-го ее стоимость может вырасти еще на 15%, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T06:04

2023-06-04T06:04

2023-06-04T06:04

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. За прошлый год книжная продукция в России выросла в цене на 15–20%, до конца 2023-го ее стоимость может вырасти еще на 15%, пишут "Известия" со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства.В РКС объяснили происходящее ростом курса валют, что повлияло на покупку импортных полиграфических материалов, а также дорогой логистикой из Китая и других азиатских стран, на рынки которых переориентировались отечественные издательства и типографии.К подорожанию книжной продукции также привел рост стоимости оборудования и запчастей к нему из европейских стран, кроме того, цены повышали и российские производители бумаги. По прогнозу РКС, рост стоимости книг продолжится и в текущем году, до конца 2023-го он может составить 10-15%.В пресс-службе Минцифры сообщили "Известиям", что в прошлом году была образована межведомственная рабочая группа для мониторинга и недопущения необоснованного роста стоимости бумаги, что позволило сохранить рост цен на бумагу дефицитных сортов на уровне, не превышающем инфляцию.В октябре 2022 года руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова рассказала РИА Новости, что цены на книги в России в сентябре выросли в среднем на 15—20% по сравнению с январем, при этом изменения вызваны трудностями в отрасли, в том числе с импортным оборудованием. В марте прошлого года руководитель редакционной группы издательства "МИФ" Ольга Киселева сообщала, что из-за проблем с логистикой и поставками материалов, в частности бумаги, рост цен на книги продолжится, и уровень роста в 30% — самая реалистичная цифра.

https://ria.ru/20221228/knigi-1841907448.html

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экономика, россия, технологии