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Сестра Ким Чен Ына раскритиковала обсуждение ООН северокорейского спутника - РИА Новости, 04.06.2023
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13:17 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/kndr-1876067869.html
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала обсуждение ООН северокорейского спутника
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала обсуждение ООН северокорейского спутника - РИА Новости, 04.06.2023
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала обсуждение ООН северокорейского спутника
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала проведение в пятницу заседания Совета Безопасности... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:17
2023-06-04T13:17
в мире
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россия
ким чен ын
ким е чжон
оон
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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала проведение в пятницу заседания Совета Безопасности ООН по поводу попытки КНДР запустить военный разведывательный спутник, как "самый несправедливый и предвзятый" акт вмешательства во внутренние дела, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Заседание СБ ООН, посвященное попытке запуска Северной Кореей спутника, завершилось в пятницу без достижения консенсуса, поскольку Китай и Россия в очередной раз выступили против призывов США к действиям против КНДР. Ким Ё Чжон заявила, что запуск спутников является "законным" правом Северной Кореи и страна продолжит этим правом пользоваться. Он отметила, что более пяти тысяч различных спутников сейчас выполняют миссии на орбитах Земли и даже частные компании принимают активное участие в освоении космоса, но ООН оспаривает только право КНДР на запуск спутников. "Мне крайне неприятно то, что СБ ООН по воле США по каждому малейшему поводу призывает к ответу КНДР за осуществление наших прав как суверенного государства, и я резко осуждаю и отвергаю это как самый несправедливый и предвзятый акт вмешательства во внутренние дела и нарушение суверенитета", - заявила Ким Ё Чжон. По ее словам, обсуждение в СБ ООН запуска спутника КНДР следует рассматривать как "оскорбление и серьезное искажение духа Устава ООН" и "серьезное искажение подлинной миссии" организации. КНДР 31 мая в 06.27 (00.27 мск) попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но на этапе запуска двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник. Южнокорейские военные также продолжают работу по поиску и подъему из моря обломков северокорейской ракеты-носителя.
https://ria.ru/20230602/sputnik-1875683436.html
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в мире, сша, китай, россия, ким чен ын, ким е чжон, оон
В мире, США, Китай, Россия, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, ООН
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала обсуждение ООН северокорейского спутника

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон осудила обсуждение в ООН запуска северокорейского спутника

© AP Photo / Jorge SilvaКим Е Чжон
Ким Е Чжон - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Е Чжон. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала проведение в пятницу заседания Совета Безопасности ООН по поводу попытки КНДР запустить военный разведывательный спутник, как "самый несправедливый и предвзятый" акт вмешательства во внутренние дела, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Заседание СБ ООН, посвященное попытке запуска Северной Кореей спутника, завершилось в пятницу без достижения консенсуса, поскольку Китай и Россия в очередной раз выступили против призывов США к действиям против КНДР.
Новостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
КНДР осудила заявление генсека ООН о запуске северокорейского спутника
2 июня, 05:56
Ким Ё Чжон заявила, что запуск спутников является "законным" правом Северной Кореи и страна продолжит этим правом пользоваться. Он отметила, что более пяти тысяч различных спутников сейчас выполняют миссии на орбитах Земли и даже частные компании принимают активное участие в освоении космоса, но ООН оспаривает только право КНДР на запуск спутников.
«
"Мне крайне неприятно то, что СБ ООН по воле США по каждому малейшему поводу призывает к ответу КНДР за осуществление наших прав как суверенного государства, и я резко осуждаю и отвергаю это как самый несправедливый и предвзятый акт вмешательства во внутренние дела и нарушение суверенитета", - заявила Ким Ё Чжон.
По ее словам, обсуждение в СБ ООН запуска спутника КНДР следует рассматривать как "оскорбление и серьезное искажение духа Устава ООН" и "серьезное искажение подлинной миссии" организации.
КНДР 31 мая в 06.27 (00.27 мск) попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но на этапе запуска двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник. Южнокорейские военные также продолжают работу по поиску и подъему из моря обломков северокорейской ракеты-носителя.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
КНДР прекратит уведомлять Международную морскую организацию о пусках ракет
Вчера, 05:32
 
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