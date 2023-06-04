https://ria.ru/20230604/klichki-1876022823.html

Кинолог назвал самые популярные "мультяшные" клички для собак

Кинолог назвал самые популярные "мультяшные" клички для собак - РИА Новости, 04.06.2023

Кинолог назвал самые популярные "мультяшные" клички для собак

Тенденция называть питомцев в честь персонажей популярных мультфильмов не нова, так делали еще в советское время, однако сейчас набор кличек изменился, наиболее РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T03:04

2023-06-04T03:04

2023-06-04T03:04

владимир голубев (кинолог)

чебурашка

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Тенденция называть питомцев в честь персонажей популярных мультфильмов не нова, так делали еще в советское время, однако сейчас набор кличек изменился, наиболее популярен у российских собаководов пес-супергерой Вольт из одноименной анимационной картины, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Кличка собаки может отражать яркие черты характера, особенности экстерьера и темперамента, поэтому неудивительно, что собаководы зачастую называют своих питомцев именами главных героев мультфильмов. Иногда запоминающийся герой как нельзя лучше описывает характер собаки", - сказал Голубев. "В наши годы мы черпали вдохновение из советских мультфильмов, называя своих животных Шарик, Фунтик или Найда. На смену старым мультфильмам приходят современные, но тенденция называть своих любимцев именами главных героев остается и сейчас", – добавил он. Чаще всего россияне называют своих собак в честь героя мультфильма Вольт - маленького белого песика, абсолютно уверенного в том, что он – супергерой. Кинолог рассказал, что в единой родословной книге РКФ (в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков) питомцев с такой кличкой 547. Герой мультфильма вдохновил собаководов своей отважностью и добротой, предположил Голубев. На остальных местах рейтинга десяти самых популярных "мультяшных" кличек расположились имена, не связанные с персонажами-собаками. В России зарегистрированы 265 собак с именем Немо (в честь рыбы-клоуна из "В поисках Немо"), а также 215 псов, носящих кличку толстого ленивого кота Гарфилда. Следом за Гарфилдом идет кличка Тимон в честь суриката Тимона из мультфильма "Король Лев", животных с такой кличкой 174. Чуть реже, чем Тимоны, среди российских собак встречаются Бэмби и Шкиперы (так звали главаря банды пингвинов из мультфильма "Мадагаскар"). Кроме того, россияне называют собак и в честь крупных кошек, например, саблезубого тигра Диего из "Ледникового периода". Встречаются среди собак и "крысы" - например, питомцам дают клички, как у мечтающего стать шеф-поваром Реми или приемного мышонка Стюарта (Литтла). Еще одним пингвином, чьим именем россияне пользуются в качестве клички для собак, стал практически не разговаривающий подрывник-психопат из команды Шкипера Рико. Среди не вошедших в топ-10 кличек Голубев отметил Пумбу и Чебурашку. "Никто, кроме хозяина, который изучил свою собаку, не может точно сказать, какое собачье имя лучше. Все животные очень уникальные. Чтобы подобрать наиболее подходящую кличку, изучите характер и привычки питомца, не придумывайте сложных имен, которые состоят из множества слогов. Можно также вспомнить имена любимых героев мультфильмов, может быть именно симпатия к кому-либо из них подскажет вам наиболее подходящую кличку для любимца", - посоветовал президент РКФ.

https://ria.ru/20230521/sobaka-1873187377.html

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владимир голубев (кинолог), чебурашка, российская кинологическая федерация (ркф), россия