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ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях - РИА Новости, 04.06.2023
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12:37 04.06.2023 (обновлено: 14:24 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/kitay-1876062936.html
ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях
ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях - РИА Новости, 04.06.2023
ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях
Канада и США, чьи военные корабли накануне прошли через Тайваньский пролив, преднамеренно провоцируют риски в этом районе, заявил официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:37
2023-06-04T14:24
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
ноак
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ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Канада и США, чьи военные корабли накануне прошли через Тайваньский пролив, преднамеренно провоцируют риски в этом районе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. &quot;Соответствующие страны преднамеренно искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски, злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность, а также посылают ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня&quot;, — сказал он.Ши И сообщил, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала силы для сопровождения и наблюдения за западными военными кораблями. Он подчеркнул, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности и примут все необходимые меры для решительного ответа на все угрозы и провокации, защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности. Сегодня Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив. Уточнялось, что в соответствии с международным правом американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal 3 июня совершили плановый переход с юга на север пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море". Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считающая остров одной из своих провинций, осудила визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провела масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии сбили.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230603/prava-1875993212.html
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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, ноак
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, НОАК
ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях

ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива

© Фото : U.S. 7th Fleet / Andre T. RichardКанадский фрегат Halifax HMCS Montreal (FFG 336) во время перехода через Тайваньский пролив. 3 июня 2023 года
Канадский фрегат Halifax HMCS Montreal (FFG 336) во время перехода через Тайваньский пролив. 3 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : U.S. 7th Fleet / Andre T. Richard
Канадский фрегат Halifax HMCS Montreal (FFG 336) во время перехода через Тайваньский пролив. 3 июня 2023 года
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ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Канада и США, чьи военные корабли накануне прошли через Тайваньский пролив, преднамеренно провоцируют риски в этом районе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
«

"Соответствующие страны преднамеренно искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски, злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность, а также посылают ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", — сказал он.

Ши И сообщил, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала силы для сопровождения и наблюдения за западными военными кораблями.
Он подчеркнул, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности и примут все необходимые меры для решительного ответа на все угрозы и провокации, защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности.
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Уточнялось, что в соответствии с международным правом американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal 3 июня совершили плановый переход с юга на север пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море".
Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считающая остров одной из своих провинций, осудила визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провела масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии сбили.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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