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США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть ее за стол переговоров
США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть ее за стол переговоров - РИА Новости, 04.06.2023
США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть ее за стол переговоров
США призывают Пекин использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы побудить ее вернуться за стол переговоров, а также ждут от КНР выполнения обязательств по РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T06:55
2023-06-04T06:55
2023-06-04T06:59
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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. США призывают Пекин использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы побудить ее вернуться за стол переговоров, а также ждут от КНР выполнения обязательств по резолюциям Совета безопасности ООН, заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в интервью агентству Рёнхап. "К сожалению, в последние годы международное сообщество не смогло выступить единым фронтом в осуждении безрассудной и дестабилизирующей деятельности КНДР… Мы призываем Пекин использовать свое влияние, чтобы побудить КНДР воздержаться от дальнейшего дестабилизирующего поведения и вернуться за стол переговоров. Мы также настоятельно призываем Пекин полностью выполнить свои обязательства по резолюциям, которые единогласно приняли члены Совета безопасности ООН", - заявил Ким Сон. Он подчеркнул, что необходимо заставить Северную Корею осознать, что эскалация напряженности будет иметь "последствия", и заверил, что любая ядерная атака против Южной Кореи будет встречена "быстрым, подавляющим и решительным" ответом. В то же время Ким Сон напомнил, что США открыты для диалога с Пхеньяном и "по-прежнему привержены дипломатии".
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сша, пекин, китай, сон ким, оон, в мире
США, Пекин, Китай, Сон Ким, ООН, В мире
США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть ее за стол переговоров
Спецпредставитель США по КНДР Сон призвал КНР вернуть Пхеньян за стол переговоров