https://ria.ru/20230604/khram-1876090787.html

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины - РИА Новости, 04.06.2023

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии властей взломали двери и захватили Николаевский храм канонической... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:22

2023-06-04T16:22

2023-06-04T16:22

религия

украина

хмельницкая область

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православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии властей взломали двери и захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области на Украине, сообщила УПЦ в телеграм-канале. "Сторонники ПЦУ захватили Николаевский храм в поселке городского типа Меджибож Хмельницкого района. Возглавляли группировку рейдеров местный предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. Без всякого разрешения эти люди взломали двери храма и заменили замки", - говорится в сообщении УПЦ. По информации церкви, к прихожанам применяли грубую физическую силу. Сотрудники полиции, которые присутствовали на месте, не реагировали на действия сторонников ПЦУ. В УПЦ напомнили, что в конце марта религиозная община Николаевского храма на общем собрании решила оставаться в юрисдикции Украинской православной церкви. "Вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций прямо противоречит статьям 11, 35, 140 Конституции Украины. В связи с совершенными правонарушениями настоятель и члены законной религиозной общины Николаевского храма обращаются в органы Национальной полиции с просьбой защитить их конституционные права и прекратить произвол сторонников ПЦУ, посягающих на имущество и храмы других конфессий", - добавили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц