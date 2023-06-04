Рейтинг@Mail.ru
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:22 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/khram-1876090787.html
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины - РИА Новости, 04.06.2023
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии властей взломали двери и захватили Николаевский храм канонической... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:22
2023-06-04T16:22
религия
украина
хмельницкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_cb8a867de335f7886cee812024230304.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии властей взломали двери и захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области на Украине, сообщила УПЦ в телеграм-канале. "Сторонники ПЦУ захватили Николаевский храм в поселке городского типа Меджибож Хмельницкого района. Возглавляли группировку рейдеров местный предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. Без всякого разрешения эти люди взломали двери храма и заменили замки", - говорится в сообщении УПЦ. По информации церкви, к прихожанам применяли грубую физическую силу. Сотрудники полиции, которые присутствовали на месте, не реагировали на действия сторонников ПЦУ. В УПЦ напомнили, что в конце марта религиозная община Николаевского храма на общем собрании решила оставаться в юрисдикции Украинской православной церкви. "Вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций прямо противоречит статьям 11, 35, 140 Конституции Украины. В связи с совершенными правонарушениями настоятель и члены законной религиозной общины Николаевского храма обращаются в органы Национальной полиции с просьбой защитить их конституционные права и прекратить произвол сторонников ПЦУ, посягающих на имущество и храмы других конфессий", - добавили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503809.html
украина
хмельницкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ddc09d16b54cfb9647dae2265448b5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины

Сторонники ПЦУ захватили Николаевский храм УПЦ в Хмельницком районе Украины

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Украине
Сотрудник полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии властей взломали двери и захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области на Украине, сообщила УПЦ в телеграм-канале.
"Сторонники ПЦУ захватили Николаевский храм в поселке городского типа Меджибож Хмельницкого района. Возглавляли группировку рейдеров местный предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. Без всякого разрешения эти люди взломали двери храма и заменили замки", - говорится в сообщении УПЦ.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ
28 мая, 13:17
По информации церкви, к прихожанам применяли грубую физическую силу. Сотрудники полиции, которые присутствовали на месте, не реагировали на действия сторонников ПЦУ. В УПЦ напомнили, что в конце марта религиозная община Николаевского храма на общем собрании решила оставаться в юрисдикции Украинской православной церкви.
"Вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций прямо противоречит статьям 11, 35, 140 Конституции Украины. В связи с совершенными правонарушениями настоятель и члены законной религиозной общины Николаевского храма обращаются в органы Национальной полиции с просьбой защитить их конституционные права и прекратить произвол сторонников ПЦУ, посягающих на имущество и храмы других конфессий", - добавили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической УПЦ в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля
1 июня, 12:34
 
РелигияУкраинаХмельницкая областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала