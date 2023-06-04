https://ria.ru/20230604/khram-1876090787.html
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины - РИА Новости, 04.06.2023
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии властей взломали двери и захватили Николаевский храм канонической... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:22
2023-06-04T16:22
2023-06-04T16:22
религия
украина
хмельницкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_cb8a867de335f7886cee812024230304.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии властей взломали двери и захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области на Украине, сообщила УПЦ в телеграм-канале. "Сторонники ПЦУ захватили Николаевский храм в поселке городского типа Меджибож Хмельницкого района. Возглавляли группировку рейдеров местный предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. Без всякого разрешения эти люди взломали двери храма и заменили замки", - говорится в сообщении УПЦ. По информации церкви, к прихожанам применяли грубую физическую силу. Сотрудники полиции, которые присутствовали на месте, не реагировали на действия сторонников ПЦУ. В УПЦ напомнили, что в конце марта религиозная община Николаевского храма на общем собрании решила оставаться в юрисдикции Украинской православной церкви. "Вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций прямо противоречит статьям 11, 35, 140 Конституции Украины. В связи с совершенными правонарушениями настоятель и члены законной религиозной общины Николаевского храма обращаются в органы Национальной полиции с просьбой защитить их конституционные права и прекратить произвол сторонников ПЦУ, посягающих на имущество и храмы других конфессий", - добавили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503809.html
украина
хмельницкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ddc09d16b54cfb9647dae2265448b5c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком районе Украины
Сторонники ПЦУ захватили Николаевский храм УПЦ в Хмельницком районе Украины