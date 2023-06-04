https://ria.ru/20230604/khram-1876085437.html
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ - РИА Новости, 04.06.2023
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:38
2023-06-04T15:38
2023-06-04T16:28
религия
киевская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и отказались переходить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщили в союзе православных журналистов. "Община храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовала за верность УПЦ. Голосование прошло после литургии Троицкой родительской субботы. Прихожане единогласно решили остаться в юрисдикции УПЦ под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов. В союзе журналистов добавили, что в этот же день активисты ПЦУ проводили свое "собрание" за то, чтобы перевести в новую церковь прихожан УПЦ. После литургии верующие пошли крестным ходом к месту собрания, чтобы заявить, что оно нелегитимно. Встреча проходила под охраной полиции на улице возле детского сада. На это "собрание" верующих не допустили: крестному ходу перекрыли дорогу автомобилями, а прихожан стали оскорблять. Организатор действия Юлия Кияшко спрятала протоколы и отказалась показать их членам Михайловской религиозной общины. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875597504.html
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Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
СПЖ: прихожане храма в селе Процев в Киевской области отказались переходить в ПЦУ