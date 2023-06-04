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Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
15:38 04.06.2023 (обновлено: 16:28 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/khram-1876085437.html
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ - РИА Новости, 04.06.2023
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:38
2023-06-04T16:28
религия
киевская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и отказались переходить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщили в союзе православных журналистов. "Община храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовала за верность УПЦ. Голосование прошло после литургии Троицкой родительской субботы. Прихожане единогласно решили остаться в юрисдикции УПЦ под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов. В союзе журналистов добавили, что в этот же день активисты ПЦУ проводили свое "собрание" за то, чтобы перевести в новую церковь прихожан УПЦ. После литургии верующие пошли крестным ходом к месту собрания, чтобы заявить, что оно нелегитимно. Встреча проходила под охраной полиции на улице возле детского сада. На это "собрание" верующих не допустили: крестному ходу перекрыли дорогу автомобилями, а прихожан стали оскорблять. Организатор действия Юлия Кияшко спрятала протоколы и отказалась показать их членам Михайловской религиозной общины. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html
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киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Киевская область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ

СПЖ: прихожане храма в селе Процев в Киевской области отказались переходить в ПЦУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвечи в храме
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и отказались переходить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщили в союзе православных журналистов.
«
"Община храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовала за верность УПЦ. Голосование прошло после литургии Троицкой родительской субботы. Прихожане единогласно решили остаться в юрисдикции УПЦ под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов.
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В союзе журналистов добавили, что в этот же день активисты ПЦУ проводили свое "собрание" за то, чтобы перевести в новую церковь прихожан УПЦ. После литургии верующие пошли крестным ходом к месту собрания, чтобы заявить, что оно нелегитимно. Встреча проходила под охраной полиции на улице возле детского сада. На это "собрание" верующих не допустили: крестному ходу перекрыли дорогу автомобилями, а прихожан стали оскорблять. Организатор действия Юлия Кияшко спрятала протоколы и отказалась показать их членам Михайловской религиозной общины.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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