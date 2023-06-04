https://ria.ru/20230604/khram-1876085437.html

Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ

Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ - РИА Новости, 04.06.2023

Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ

Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:38

2023-06-04T15:38

2023-06-04T16:28

религия

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украина

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и отказались переходить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщили в союзе православных журналистов. "Община храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовала за верность УПЦ. Голосование прошло после литургии Троицкой родительской субботы. Прихожане единогласно решили остаться в юрисдикции УПЦ под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов. В союзе журналистов добавили, что в этот же день активисты ПЦУ проводили свое "собрание" за то, чтобы перевести в новую церковь прихожан УПЦ. После литургии верующие пошли крестным ходом к месту собрания, чтобы заявить, что оно нелегитимно. Встреча проходила под охраной полиции на улице возле детского сада. На это "собрание" верующих не допустили: крестному ходу перекрыли дорогу автомобилями, а прихожан стали оскорблять. Организатор действия Юлия Кияшко спрятала протоколы и отказалась показать их членам Михайловской религиозной общины. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875597504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь