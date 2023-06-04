https://ria.ru/20230604/kharkov-1876129181.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове раздались несколько взрывов, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T22:25
2023-06-04T22:25
2023-06-04T23:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Харькове раздались несколько взрывов, пишет украинское издание "Общественное". "В Харькове слышны звуки взрывов", — говорится в публикации. В 22:13 (совпадает с мск) в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Ранее сегодня сигналы прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Харькове