https://ria.ru/20230604/kharkov-1876129181.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове раздались несколько взрывов, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:25

2023-06-04T22:25

2023-06-04T23:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Харькове раздались несколько взрывов, пишет украинское издание "Общественное". "В Харькове слышны звуки взрывов", — говорится в публикации. В 22:13 (совпадает с мск) в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Ранее сегодня сигналы прозвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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харьковская область

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в мире, харьков, украина, харьковская область