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Канадские власти привлекут армию к тушению пожаров в Квебеке
Канадские власти привлекут армию к тушению пожаров в Квебеке - РИА Новости, 04.06.2023
Канадские власти привлекут армию к тушению пожаров в Квебеке
Власти Канады направят вооруженные силы на поддержку тушения лесных пожаров в провинции Квебек, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:01
2023-06-04T04:01
2023-06-04T04:01
квебек (провинция)
джастин трюдо
канада
новая шотландия
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Власти Канады направят вооруженные силы на поддержку тушения лесных пожаров в провинции Квебек, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Мы собираемся направить членов канадских вооруженных сил для помощи в реагировании на продолжающиеся лесные пожары и предоставить ресурсы для тушения огня", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Трюдо в Twitter. Власти Канады продолжают бороться с лесными пожарами, распространяющимися сразу в нескольких регионах страны. Так, в начале июня дым от лесных пожаров в канадской провинции Новая Шотландия, ставших крупнейшими в истории, окутал восточное побережье Северной Америки. По сообщениям телеканала Fox News, в минувший четверг дым распространился по обширной территории США в небе над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Вирджиния, Западная Вирджиния и в округе Колумбия.
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квебек (провинция), джастин трюдо, канада, новая шотландия, в мире
Квебек (провинция), Джастин Трюдо, Канада, Новая Шотландия, В мире
Канадские власти привлекут армию к тушению пожаров в Квебеке
Премьер Канады Трюдо сообщил о привлечении армии для тушения лесных пожаров в Квебеке