https://ria.ru/20230604/kadyrov-1876131278.html
Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область
Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область - РИА Новости, 04.06.2023
Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T23:12
2023-06-04T23:12
2023-06-04T23:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область.Он подчеркнул, что для устранения боевиков на российской территории без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры нужен опыт не только военный, но и антитеррористический. Кадыров отметил, что чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности. Кроме того, они участвовали в освобождении почти 40 населенных пунктов в ЛНР и ДНР, включая Мариуполь, где они сражались с превышающими их по численности украинскими войсками."Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции, в частности, Специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым", — написал глава Чечни в Telegram-канале.Кадыров напомнил, что всего в батальонах и полках силовых и военных структур служат более 70 тысяч чеченцев. Он подчеркнул: все они прошли подготовку в Российском университете спецназа. По словам главы Чечни, эти бойцы обладают новейшей техникой, безотказным оружием и готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего для защиты России и ее граждан."Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!" — заключил он.Как сообщили сегодня в Минобороны, в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html
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белгородская область, рамзан кадыров, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область
Кадыров предложил отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил
отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область.
Он подчеркнул, что для устранения боевиков на российской территории без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры нужен опыт не только военный, но и антитеррористический. Кадыров отметил, что чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности. Кроме того, они участвовали в освобождении почти 40 населенных пунктов в ЛНР и ДНР, включая Мариуполь, где они сражались с превышающими их по численности украинскими войсками.
«
"Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции, в частности, Специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым", — написал глава Чечни в Telegram-канале.
Кадыров напомнил, что всего в батальонах и полках силовых и военных структур служат более 70 тысяч чеченцев. Он подчеркнул: все они прошли подготовку в Российском университете спецназа. По словам главы Чечни, эти бойцы обладают новейшей техникой, безотказным оружием и готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего для защиты России и ее граждан.
Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область
"Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!" — заключил он.
Как сообщили сегодня в Минобороны, в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.
В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины
, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине