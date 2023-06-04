https://ria.ru/20230604/kadyrov-1876131278.html

Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область

Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область - РИА Новости, 04.06.2023

Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T23:12

2023-06-04T23:12

2023-06-04T23:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область.Он подчеркнул, что для устранения боевиков на российской территории без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры нужен опыт не только военный, но и антитеррористический. Кадыров отметил, что чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности. Кроме того, они участвовали в освобождении почти 40 населенных пунктов в ЛНР и ДНР, включая Мариуполь, где они сражались с превышающими их по численности украинскими войсками."Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции, в частности, Специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым", — написал глава Чечни в Telegram-канале.Кадыров напомнил, что всего в батальонах и полках силовых и военных структур служат более 70 тысяч чеченцев. Он подчеркнул: все они прошли подготовку в Российском университете спецназа. По словам главы Чечни, эти бойцы обладают новейшей техникой, безотказным оружием и готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего для защиты России и ее граждан."Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!" — заключил он.Как сообщили сегодня в Минобороны, в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, рамзан кадыров, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)