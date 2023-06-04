https://ria.ru/20230604/italiya-1876040772.html

На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек

На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек - РИА Новости, 04.06.2023

На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек

Один человек погиб, 14 получили ранения в результате крупной автомобильной аварии, произошедшей рано утром в воскресенье на автостраде A16 Неаполь-Каноза на юге РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T09:38

2023-06-04T09:38

2023-06-04T09:38

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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Один человек погиб, 14 получили ранения в результате крупной автомобильной аварии, произошедшей рано утром в воскресенье на автостраде A16 Неаполь-Каноза на юге Италии, сообщил новостной телеканал RaiNews24. Согласно информации пожарной службы провинции Авеллино, ДТП произошло около 4 часов утра (05.00 мск) близ городка Валлезаккарда. Следовавший из Рима в Неаполь автобус, в котором находились 38 пассажиров и два водителя, вылетел за пределы автодороги после столкновения с пятью другими автомобилями. Раненые, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, были оперативно доставлены в больницы городов Авеллино, Беневенто и Ариано Ирпино. На месте ДТП работают несколько пожарных расчетов, которым при помощи крана удалось поднять перевернувшийся автобус и извлечь из него раненых.

https://ria.ru/20230514/avariya-1871596040.html

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рим

неаполь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, рим, неаполь