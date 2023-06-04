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На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек - РИА Новости, 04.06.2023
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09:38 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/italiya-1876040772.html
На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек
На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек - РИА Новости, 04.06.2023
На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек
Один человек погиб, 14 получили ранения в результате крупной автомобильной аварии, произошедшей рано утром в воскресенье на автостраде A16 Неаполь-Каноза на юге РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:38
2023-06-04T09:38
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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Один человек погиб, 14 получили ранения в результате крупной автомобильной аварии, произошедшей рано утром в воскресенье на автостраде A16 Неаполь-Каноза на юге Италии, сообщил новостной телеканал RaiNews24. Согласно информации пожарной службы провинции Авеллино, ДТП произошло около 4 часов утра (05.00 мск) близ городка Валлезаккарда. Следовавший из Рима в Неаполь автобус, в котором находились 38 пассажиров и два водителя, вылетел за пределы автодороги после столкновения с пятью другими автомобилями. Раненые, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, были оперативно доставлены в больницы городов Авеллино, Беневенто и Ариано Ирпино. На месте ДТП работают несколько пожарных расчетов, которым при помощи крана удалось поднять перевернувшийся автобус и извлечь из него раненых.
https://ria.ru/20230514/avariya-1871596040.html
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в мире, италия, рим, неаполь
В мире, Италия, Рим, Неаполь
На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек

На юге Италии в крупной автомобильной аварии погиб человек, 14 получили ранения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолицейский в Италии
Полицейский в Италии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полицейский в Италии. Архивное фото
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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Один человек погиб, 14 получили ранения в результате крупной автомобильной аварии, произошедшей рано утром в воскресенье на автостраде A16 Неаполь-Каноза на юге Италии, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Согласно информации пожарной службы провинции Авеллино, ДТП произошло около 4 часов утра (05.00 мск) близ городка Валлезаккарда. Следовавший из Рима в Неаполь автобус, в котором находились 38 пассажиров и два водителя, вылетел за пределы автодороги после столкновения с пятью другими автомобилями. Раненые, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, были оперативно доставлены в больницы городов Авеллино, Беневенто и Ариано Ирпино.
На месте ДТП работают несколько пожарных расчетов, которым при помощи крана удалось поднять перевернувшийся автобус и извлечь из него раненых.
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