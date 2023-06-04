https://ria.ru/20230604/indoneziya-1876023447.html

Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина

Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина - РИА Новости, 04.06.2023

Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина

В украинском конфликте индонезийский народ все чаще занимает пророссийскую позицию, так как Россия воспринимается терпимой к исповедующим ислам страной, тогда... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T03:43

2023-06-04T03:43

2023-06-04T03:43

в мире

индонезия

владимир зеленский

рамзан кадыров

украина

россия

прабово субианто

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В украинском конфликте индонезийский народ все чаще занимает пророссийскую позицию, так как Россия воспринимается терпимой к исповедующим ислам страной, тогда как Украина - союзник США, которые "атакуют мусульман", заявил РИА Новости глава факультета Восточной Европы индонезийского Университета Аирланга Ридхо Дхармапутра. "Поддержка народом Индонезии Путина и России, а не Украины, не может быть отделена от религиозных чувств. Представление о том, что Украину поддерживают Соединенные Штаты, которые атакуют мусульман, и высказывания об украинском конфликте мусульманского деятеля Рамзана Кадырова привели к тому, что индонезийский народ все больше поддерживает Путина", - рассказал собеседник агентства. По словам Дхармапутры, консервативные мусульмане в Индонезии - "очень влиятельная группа, которую часто поддерживают политики страны". По мнению эксперта, иногда это влияние может даже "перевешивать" обычный нейтральный международный нарратив страны.Так, экс-президент Индонезии и глава ее правящей партии Мегавати Сукарнопутри, выступая на дне рождения Института национальной обороны 22 мая, открыто высказала свое мнение относительно ситуации на Украине. "В своем выступлении (Мегавати - ред.) раскритиковала позицию Владимира Зеленского. Она посчитала бесчестным посещения Зеленским других стран, в том числе Индонезии, в поисках поддержки", - добавил Дхармапутра. Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей и предложил участникам форума подписать совместное обращение к России и Украине, содержащее это предложение. Украинские власти ответили на него категорическим отказом.

https://ria.ru/20230531/rakhtomo-1875253709.html

индонезия

украина

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в мире, индонезия, владимир зеленский, рамзан кадыров, украина, россия, прабово субианто