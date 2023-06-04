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Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина - РИА Новости, 04.06.2023
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03:43 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/indoneziya-1876023447.html
Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина
Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина - РИА Новости, 04.06.2023
Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина
В украинском конфликте индонезийский народ все чаще занимает пророссийскую позицию, так как Россия воспринимается терпимой к исповедующим ислам страной, тогда... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T03:43
2023-06-04T03:43
в мире
индонезия
владимир зеленский
рамзан кадыров
украина
россия
прабово субианто
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В украинском конфликте индонезийский народ все чаще занимает пророссийскую позицию, так как Россия воспринимается терпимой к исповедующим ислам страной, тогда как Украина - союзник США, которые "атакуют мусульман", заявил РИА Новости глава факультета Восточной Европы индонезийского Университета Аирланга Ридхо Дхармапутра. "Поддержка народом Индонезии Путина и России, а не Украины, не может быть отделена от религиозных чувств. Представление о том, что Украину поддерживают Соединенные Штаты, которые атакуют мусульман, и высказывания об украинском конфликте мусульманского деятеля Рамзана Кадырова привели к тому, что индонезийский народ все больше поддерживает Путина", - рассказал собеседник агентства. По словам Дхармапутры, консервативные мусульмане в Индонезии - "очень влиятельная группа, которую часто поддерживают политики страны". По мнению эксперта, иногда это влияние может даже "перевешивать" обычный нейтральный международный нарратив страны.Так, экс-президент Индонезии и глава ее правящей партии Мегавати Сукарнопутри, выступая на дне рождения Института национальной обороны 22 мая, открыто высказала свое мнение относительно ситуации на Украине. "В своем выступлении (Мегавати - ред.) раскритиковала позицию Владимира Зеленского. Она посчитала бесчестным посещения Зеленским других стран, в том числе Индонезии, в поисках поддержки", - добавил Дхармапутра. Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей и предложил участникам форума подписать совместное обращение к России и Украине, содержащее это предложение. Украинские власти ответили на него категорическим отказом.
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в мире, индонезия, владимир зеленский, рамзан кадыров, украина, россия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Владимир Зеленский, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Прабово Субианто
Эксперт объяснил, почему индонезийцы поддерживают Путина

Эксперт Дхармапутра: поддержка индонезийцами Путина неотделима от религиозных чувств

© РИА Новости / Михаил ЦыгановCовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В украинском конфликте индонезийский народ все чаще занимает пророссийскую позицию, так как Россия воспринимается терпимой к исповедующим ислам страной, тогда как Украина - союзник США, которые "атакуют мусульман", заявил РИА Новости глава факультета Восточной Европы индонезийского Университета Аирланга Ридхо Дхармапутра.
«
"Поддержка народом Индонезии Путина и России, а не Украины, не может быть отделена от религиозных чувств. Представление о том, что Украину поддерживают Соединенные Штаты, которые атакуют мусульман, и высказывания об украинском конфликте мусульманского деятеля Рамзана Кадырова привели к тому, что индонезийский народ все больше поддерживает Путина", - рассказал собеседник агентства.
По словам Дхармапутры, консервативные мусульмане в Индонезии - "очень влиятельная группа, которую часто поддерживают политики страны". По мнению эксперта, иногда это влияние может даже "перевешивать" обычный нейтральный международный нарратив страны.Так, экс-президент Индонезии и глава ее правящей партии Мегавати Сукарнопутри, выступая на дне рождения Института национальной обороны 22 мая, открыто высказала свое мнение относительно ситуации на Украине.
"В своем выступлении (Мегавати - ред.) раскритиковала позицию Владимира Зеленского. Она посчитала бесчестным посещения Зеленским других стран, в том числе Индонезии, в поисках поддержки", - добавил Дхармапутра.
Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей и предложил участникам форума подписать совместное обращение к России и Украине, содержащее это предложение. Украинские власти ответили на него категорическим отказом.
Внук Сукарно и глава Университета Бунг Карно Хендра Рахтомо - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Внук основателя Индонезии Сукарно: наша страна помнит помощь России и СССР
31 мая, 12:00
 
В миреИндонезияВладимир ЗеленскийРамзан КадыровУкраинаРоссияПрабово Субианто
 
 
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