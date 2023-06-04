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В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы - РИА Новости, 04.06.2023
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12:31 04.06.2023 (обновлено: 15:46 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/indiya-1876061831.html
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы - РИА Новости, 04.06.2023
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы
Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:31
2023-06-04T15:46
индия
в мире
крушение поездов в штате одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав в эфире телеканала NDTV."Речь идет об электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, — из-за этого и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", — сказал он.Три поезда — два пассажирских и грузовой состав — столкнулись в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии.Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранения получили более 900.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875917850.html
https://ria.ru/20230603/poezda-1875928960.html
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индия, в мире, крушение поездов в штате одиша
Индия, В мире, Крушение поездов в штате Одиша
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы

Власти Индии назвали сбой в системе электронной блокировки причиной крушения поездов

© AP PhotoПоследствие столкновения поездов в Индии
Последствие столкновения поездов в Индии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo
Последствие столкновения поездов в Индии
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав в эфире телеканала NDTV.
"Речь идет об электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, — из-за этого и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", — сказал он.
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крушение поездов в Индии
3 июня, 10:52
Три поезда — два пассажирских и грузовой состав — столкнулись в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии.
Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранения получили более 900.
На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов
3 июня, 11:35
 
ИндияВ миреКрушение поездов в штате Одиша
 
 
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