https://ria.ru/20230604/indiya-1876061831.html

В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы

В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы - РИА Новости, 04.06.2023

В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы

Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав в... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T12:31

2023-06-04T12:31

2023-06-04T15:46

индия

в мире

крушение поездов в штате одиша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав в эфире телеканала NDTV."Речь идет об электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, — из-за этого и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", — сказал он.Три поезда — два пассажирских и грузовой состав — столкнулись в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии.Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранения получили более 900.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875917850.html

https://ria.ru/20230603/poezda-1875928960.html

индия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, в мире, крушение поездов в штате одиша