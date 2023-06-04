https://ria.ru/20230604/indiya-1876061831.html
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы - РИА Новости, 04.06.2023
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы
Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:31
2023-06-04T12:31
2023-06-04T15:46
индия
в мире
крушение поездов в штате одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Причиной столкновения трех поездов в индийском штате Одиша стал сбой в электронной системе блокировки, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав в эфире телеканала NDTV."Речь идет об электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, — из-за этого и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", — сказал он.Три поезда — два пассажирских и грузовой состав — столкнулись в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии.Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранения получили более 900.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875917850.html
https://ria.ru/20230603/poezda-1875928960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире, крушение поездов в штате одиша
Индия, В мире, Крушение поездов в штате Одиша
В Индии назвали причину железнодорожной катастрофы
Власти Индии назвали сбой в системе электронной блокировки причиной крушения поездов