https://ria.ru/20230604/indiya-1875989030.html

Индия — довесок НАТО: в США всерьез на это надеются

Индия — довесок НАТО: в США всерьез на это надеются - РИА Новости, 04.06.2023

Индия — довесок НАТО: в США всерьез на это надеются

А тем временем Индия… тут надо сказать, что все, что происходит вокруг этой державы в мировой политике, в данный момент четко вписывается в формулу "тем... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T08:00

2023-06-04T08:00

2023-06-04T12:27

аналитика

в мире

индия

сша

китай

нарендра моди

нато

индийский национальный конгресс

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А тем временем Индия… тут надо сказать, что все, что происходит вокруг этой державы в мировой политике, в данный момент четко вписывается в формулу "тем временем". Мир пытаются разделить на два лагеря по принципу "с нами или против нас", а тем временем для индийцев — как для нации, так и для руководства страны — как-то естественно всегда создавать третью позицию и ее держаться.И вот вроде бы мелкий эпизод, об этом говорящий. Есть в конгрессе США такой комитет — "по стратегической конкуренции между США и Компартией Китая". И он в конце мая порекомендовал подключить Индию к формату "НАТО плюс", то есть добавить ее к азиатским союзникам — Австралии, Новой Зеландии, Японии, Израилю и Южной Корее.Один из авторов индийского ресурса Firstpost по этому поводу напоминает американским энтузиастам, что есть как минимум три причины, по которым не надо втягивать Индию в НАТО (с плюсом или без). Первая: неужто без превращения в придаток НАТО страна не получит то, ради чего дружит с США, — новейшие технологии в военной и прочих областях? Вторая: Дели может тогда утратить роль "голоса Глобального Юга". То есть дорого обойдется стране дружба с Глобальным Севером. И третья: а если Индию доведут до греха, то есть до столкновения с Китаем, то Запад ей реально поможет? Или будет, извините, как с Украиной?Здесь, конечно, только личное мнение одного из аналитиков, а таковых в Индии много. Но это серьезное мнение — и довольно типичное.Перед нами одна из схваток накануне события немалого масштаба — визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 22 июня. Идея насчет "азиатской НАТО", может быть, и чрезмерно прямолинейна, но в целом можно себе представить, как американцы будут продолжать тащить азиатского гиганта на свою сторону: еще один шаг, еще... И тут полезно посмотреть, например, на вот эту публикацию. Австралийский ученый напоминает, с каким народом Запад (и все прочие) имеют дело, то есть о том, что европейскую цивилизацию породили индийцы — во множестве смыслов. Вот хотя бы Гомер и его рассказы об осаде Трои — откуда взялась несуразная идея насчет деревянного троянского коня, в котором спрятались воины, осаждавшие крепость, и зачем надо было этого коня в крепость тащить? Но эта же история изложена куда более убедительно в индийских сагах непонятно каких веков — только там фигурирует слон. Пустяк вроде бы, но напоминание очень своевременное.А вот сюжеты более современные и актуальные. Речь о ситуации, в которой Индия оказалась в сегодняшней перезагрузке мировой экономики. Это статья в китайской Global Times с вопросом: неужели Индия поддастся на американские уговоры превратить ее (с помощью Запада и при условии ее вражды с Китаем) в новый Китай? То есть в индустриальную страну, где производится чуть ли не все, что потребляет мир?Да, экономика Индии сейчас обгоняет по темпам тот самый Китай (на уровне шести процентов или больше). Но при нынешних внутренних проблемах до "второго Китая" ей далеко — речь о десятилетиях, а втянуться в серьезное противостояние в Азии надо сегодня. Главное же: а зачем Америке второй Китай, если она ненавидит первый именно за его экономические успехи?Наконец, есть еще один сюжет, активно обсуждаемый в Дели. Главный индийский оппозиционер Рахул Ганди, лидер Индийского национального конгресса, сейчас путешествует по Америке. И как это у него так получается, что он там общается со всеми мыслимыми врагами нынешней Индии — от команды Джорджа Сороса до агрессивных исламистов с пакистанскими связями? А начался скандал вокруг Ганди после того, как индийский интернет заполнили кадры его встречи с вот такими друзьями, на которой половина зала не пожелала встать, когда исполнялся национальный гимн.В общем, знакомая картина: с Россией тоже пытались разобраться с помощью таких же кнутов и пряников. И не только с Россией. Ничего нового американская внешняя политика для Индии (или для кого угодно еще) не придумала.Старания Дели правильно позиционировать себя по принципу "не поддаваться ни Вашингтону, ни Пекину" — старая история. И она не кончится после визита Моди в США. По сути, от этого сюжета будет зависеть вся мировая политика на десятилетия вперед.

https://ria.ru/20230404/nato-1862953883.html

https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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аналитика, в мире, индия, сша, китай, нарендра моди, нато, индийский национальный конгресс, джордж сорос