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Патриарх Кирилл: "Троица" будет в храме Христа Спасителя определенное время - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
13:02 04.06.2023 (обновлено: 14:43 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/ikona-1876066746.html
Патриарх Кирилл: "Троица" будет в храме Христа Спасителя определенное время
Патриарх Кирилл: "Троица" будет в храме Христа Спасителя определенное время - РИА Новости, 04.06.2023
Патриарх Кирилл: "Троица" будет в храме Христа Спасителя определенное время
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя "определенное время", сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:02
2023-06-04T14:43
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день святой троицы
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя "определенное время", сообщил корреспондент РИА Новости из храма."По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм, чтобы здесь он пробыл определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться о единстве народа, о единстве Церкви и укреплении веры православной среди нас", — сказал патриарх в проповеди после литургии у "Троицы" в храме Христа Спасителя.Накануне вечером святыню доставили в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер", занимающейся доставкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, авто этой же компании привозило икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. В 1929-м икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.Ранее в Министерстве культуры сообщили, что икону доставят в храм 4 июня и последующие две недели, до 18 июня, она будет выставляться там для поклонения. Затем святыне предстоит реставрация.
https://ria.ru/20230603/ikona-1876012004.html
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), день святой троицы, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), День Святой Троицы, Владимир Путин, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл: "Троица" будет в храме Христа Спасителя определенное время

Патриарх Кирилл: икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя определенное время

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя "определенное время", сообщил корреспондент РИА Новости из храма.
"По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм, чтобы здесь он пробыл определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться о единстве народа, о единстве Церкви и укреплении веры православной среди нас", — сказал патриарх в проповеди после литургии у "Троицы" в храме Христа Спасителя.
Накануне вечером святыню доставили в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер", занимающейся доставкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, авто этой же компании привозило икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.
Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. В 1929-м икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки
3 июня, 22:56
Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Ранее в Министерстве культуры сообщили, что икону доставят в храм 4 июня и последующие две недели, до 18 июня, она будет выставляться там для поклонения. Затем святыне предстоит реставрация.
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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