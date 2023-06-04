https://ria.ru/20230604/gorlovka-1876124381.html

Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили еще 11 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T21:29

2023-06-04T21:29

2023-06-04T21:29

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 11 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.57 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Ранее утром украинские войска также выпустили 15 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины