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Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/gorlovka-1876124381.html
Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили еще 11 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:29
2023-06-04T21:29
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 11 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.57 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Ранее утром украинские войска также выпустили 15 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке одиннадцать ракет из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 11 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.57 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Ранее утром украинские войска также выпустили 15 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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