https://ria.ru/20230604/gorlovka-1876044570.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку

Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку

Украинские войска в воскресенье утром выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:01

2023-06-04T10:01

2023-06-04T10:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874906647_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_aa198104740c56fb96463fbb0041c6a8.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.15 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.55 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а также семь снарядов по Куйбышевскому району города в 9.40.

https://ria.ru/20230604/bespilotnik-1876026641.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика