https://ria.ru/20230604/gorlovka-1876044570.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Украинские войска в воскресенье утром выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:01
2023-06-04T10:01
2023-06-04T10:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.15 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.55 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а также семь снарядов по Куйбышевскому району города в 9.40.
https://ria.ru/20230604/bespilotnik-1876026641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли из РСЗО Горловку
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке