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Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы - РИА Новости, 04.06.2023
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12:00 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/futuristy-1875823463.html
Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы
Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы - РИА Новости, 04.06.2023
Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы
Футуризм отказался от традиций прошлого и устоявшихся устоев. Поэты "новой" формации стремились изменить не только общество, но и сам язык на котором писали. При этом они оставались порой недопоняты даже современниками. Как появился футуризм, и кто стоит у его истоков? Чем футуристам мешали наречия и что погубило поэзию "будущего"?
2023-06-04T12:00
2023-06-04T12:00
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подкаст
литература
история
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Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы
Футуризм отказался от традиций прошлого и устоявшихся устоев. Поэты «новой» формации стремились изменить не только общество, но и сам язык на котором писали. При этом они оставались порой недопоняты даже современниками. Как появился футуризм, и кто стоит у его истоков? Чем футуристам мешали наречия и что погубило поэзию «будущего»?
audio/mpeg
Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы
Футуризм отказался от традиций прошлого и устоявшихся устоев. Поэты «новой» формации стремились изменить не только общество, но и сам язык на котором писали. При этом они оставались порой недопоняты даже современниками. Как появился футуризм, и кто стоит у его истоков? Чем футуристам мешали наречия и что погубило поэзию «будущего»?
audio/mpeg
О том, как футуристы писали свои произведения и чем вдохновлялись, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института имени Пушкина, автор Телеграм-канала о детской литературе "Начитайка" Александра Матрусова.Узнать, что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл" можно в эпизоде Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия ПаниотиАвтор эпизода: Артур АрушанянСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, литература, история, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Литература, история
Как это по-русски

Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы

Как это по-русски
Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Футуризм отказался от традиций прошлого и устоявшихся устоев. Поэты "новой" формации стремились изменить не только общество, но и сам язык на котором писали. При этом они оставались порой недопоняты даже современниками. Как появился футуризм, и кто стоит у его истоков? Чем футуристам мешали наречия и что погубило поэзию "будущего"?
О том, как футуристы писали свои произведения и чем вдохновлялись, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института имени Пушкина, автор Телеграм-канала о детской литературе "Начитайка" Александра Матрусова.

Узнать, что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл" можно в эпизоде Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов".
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж: Анастасия Паниоти
Автор эпизода: Артур Арушанян
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