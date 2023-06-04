https://ria.ru/20230604/futuristy-1875823463.html

Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы

Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы - РИА Новости, 04.06.2023

Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы

Футуризм отказался от традиций прошлого и устоявшихся устоев. Поэты "новой" формации стремились изменить не только общество, но и сам язык на котором писали. При этом они оставались порой недопоняты даже современниками. Как появился футуризм, и кто стоит у его истоков? Чем футуристам мешали наречия и что погубило поэзию "будущего"?

2023-06-04T12:00

2023-06-04T12:00

2023-06-04T12:00

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Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы Футуризм отказался от традиций прошлого и устоявшихся устоев. Поэты «новой» формации стремились изменить не только общество, но и сам язык на котором писали. При этом они оставались порой недопоняты даже современниками. Как появился футуризм, и кто стоит у его истоков? Чем футуристам мешали наречия и что погубило поэзию «будущего»? audio/mpeg

Скандалы, лозунги и революция. Кем были поэты-футуристы Футуризм отказался от традиций прошлого и устоявшихся устоев. Поэты «новой» формации стремились изменить не только общество, но и сам язык на котором писали. При этом они оставались порой недопоняты даже современниками. Как появился футуризм, и кто стоит у его истоков? Чем футуристам мешали наречия и что погубило поэзию «будущего»? audio/mpeg

О том, как футуристы писали свои произведения и чем вдохновлялись, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института имени Пушкина, автор Телеграм-канала о детской литературе "Начитайка" Александра Матрусова.Узнать, что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл" можно в эпизоде Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия ПаниотиАвтор эпизода: Артур АрушанянСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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