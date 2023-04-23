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Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов" - РИА Новости, 23.04.2023
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12:00 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/russkiyyazyk-1865995645.html
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов" - РИА Новости, 23.04.2023
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.
2023-04-23T12:00
2023-04-23T12:00
как это по-русски
литература
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Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.
audio/mpeg
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.
audio/mpeg
Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Почему коверкают обычные слова, можно узнать из эпизода "Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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литература, аудио
Как это по-русски, Литература
Как это по-русски

Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"

Как это по-русски
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.
Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.
Почему коверкают обычные слова, можно узнать из эпизода "Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?"
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Анна Глушенкова
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
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