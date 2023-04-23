https://ria.ru/20230423/russkiyyazyk-1865995645.html

Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"

Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов" - РИА Новости, 23.04.2023

Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"

Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.

2023-04-23T12:00

2023-04-23T12:00

2023-04-23T12:00

как это по-русски

литература

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Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов" Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке. audio/mpeg

Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов" Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке. audio/mpeg

Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Почему коверкают обычные слова, можно узнать из эпизода "Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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