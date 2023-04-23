https://ria.ru/20230423/russkiyyazyk-1865995645.html
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов" - РИА Новости, 23.04.2023
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.
2023-04-23T12:00
2023-04-23T12:00
2023-04-23T12:00
как это по-русски
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866903544_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_ed5d4fe424a48012f7a22097257c8d6f.jpg
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.
audio/mpeg
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.
audio/mpeg
Комментирует филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Почему коверкают обычные слова, можно узнать из эпизода "Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866903544_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_1602ddbfd9b2be807c11de8ae471a35f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литература, аудио
Как это по-русски, Литература
Кто такие хливкие шорьки и что не так с песней "Мальчик хочет в Тамбов"
Что такое "заумный язык" и о чем стих "Дыр бул щыл"? Кто такая "глокая куздра" и как при помощи языка "шифровался" царь Алексей Михайлович? Почему песня из "Формулы любви" – тарабарщина и какой тайный язык превратился в уголовный? Песня Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" – это пример мондегрина? Изучаем нестандартные приемы в русском языке.