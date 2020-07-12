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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200712/1574231560.html
Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Все мы знаем нормы языка – и почти все сознательно их нарушаем. Потому что "здесь так принято"; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство… Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка – и это характерно не только для русского.
2020-07-12T12:00
как это по-русски
подкаст
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Лобзик, килОметр, «аффтар жжот!» Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Все мы знаем нормы языка – и почти все сознательно их нарушаем. Потому что «здесь так принято»; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство… Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка – и это характерно не только для русского.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574231613_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_6fc3b87222a7f3e9df5b451375082bb4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?

12:00 12.07.2020
2334
Как это по-русски
Лобзик, килОметр, «аффтар жжот!» Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Вчера, 12:00
Все мы знаем нормы языка – и почти все сознательно их нарушаем. Потому что "здесь так принято"; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство… Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка – и это характерно не только для русского.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Голоса эпизода Игорь Кривицкий, Матвей Крайнев
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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