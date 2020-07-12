https://ria.ru/20200712/1574231560.html
Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Все мы знаем нормы языка – и почти все сознательно их нарушаем. Потому что "здесь так принято"; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство… Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка – и это характерно не только для русского.
2020-07-12T12:00
2020-07-12T12:00
как это по-русски
подкаст
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Лобзик, килОметр, «аффтар жжот!» Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Все мы знаем нормы языка – и почти все сознательно их нарушаем. Потому что «здесь так принято»; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство… Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка – и это характерно не только для русского.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Все мы знаем нормы языка – и почти все сознательно их нарушаем. Потому что "здесь так принято"; потому что так смешнее; потому что иностранное слово трудно произносится; потому что мы в последнюю секунду ловим себя за язык и маскируем ругательство… Некоторые подобные искажения потом становятся нормой языка – и это характерно не только для русского.