https://ria.ru/20230604/forsirovanie-1876045619.html

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном - РИА Новости, 04.06.2023

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном

Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:11

2023-06-04T10:11

2023-06-04T11:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июн — РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский", — сказал собеседник агентства.Огневым поражением российские бойцы уничтожили 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа. Еще 23 боевика получили ранения.В предыдущие месяцы Минобороны и власти новых регионов неоднократно сообщали о пресечении высадок украинских диверсантов на левобережье Днепра.В середине мая газета The Washington Post сообщила, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, а также строит баржи для перевозки тяжелой техники. По информации СМИ, сейчас первоочередная задача для ВСУ — установление контроля над островами на реке. При этом газета отметила, что российские военные пресекают все попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу.Власти Херсонской и Запорожской областей также предупреждали, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. При этом в регионах отмечали, что такая попытка закончится катастрофой для украинских военных, так как российская армия возвела мощные оборонительные сооружения на левом берегу реки.

https://ria.ru/20230420/dnepr-1866508047.html

https://ria.ru/20230604/solntsepek-1876026363.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область