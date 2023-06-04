https://ria.ru/20230604/forsirovanie-1876045619.html
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном - РИА Новости, 04.06.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном
Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:11
2023-06-04T10:11
2023-06-04T11:31
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вооруженные силы украины
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июн — РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский", — сказал собеседник агентства.Огневым поражением российские бойцы уничтожили 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа. Еще 23 боевика получили ранения.В предыдущие месяцы Минобороны и власти новых регионов неоднократно сообщали о пресечении высадок украинских диверсантов на левобережье Днепра.В середине мая газета The Washington Post сообщила, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, а также строит баржи для перевозки тяжелой техники. По информации СМИ, сейчас первоочередная задача для ВСУ — установление контроля над островами на реке. При этом газета отметила, что российские военные пресекают все попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу.Власти Херсонской и Запорожской областей также предупреждали, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. При этом в регионах отмечали, что такая попытка закончится катастрофой для украинских военных, так как российская армия возвела мощные оборонительные сооружения на левом берегу реки.
https://ria.ru/20230420/dnepr-1866508047.html
https://ria.ru/20230604/solntsepek-1876026363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июн — РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский", — сказал собеседник агентства.
Огневым поражением российские бойцы уничтожили 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа. Еще 23 боевика получили ранения.
В предыдущие месяцы Минобороны и власти новых регионов неоднократно сообщали о пресечении высадок украинских диверсантов на левобережье Днепра.
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В середине мая газета The Washington Post сообщила, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, а также строит баржи для перевозки тяжелой техники. По информации СМИ, сейчас первоочередная задача для ВСУ — установление контроля над островами на реке. При этом газета отметила, что российские военные пресекают все попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу.
Власти Херсонской и Запорожской областей также предупреждали, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. При этом в регионах отмечали, что такая попытка закончится катастрофой для украинских военных, так как российская армия возвела мощные оборонительные сооружения на левом берегу реки.
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