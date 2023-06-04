Рейтинг@Mail.ru
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 04.06.2023 (обновлено: 11:31 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/forsirovanie-1876045619.html
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном - РИА Новости, 04.06.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном
Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:11
2023-06-04T11:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829647043_0:200:3104:1946_1920x0_80_0_0_c7e8b7c6ec3dfa699f6eb1cf96f47edb.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июн — РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский", — сказал собеседник агентства.Огневым поражением российские бойцы уничтожили 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа. Еще 23 боевика получили ранения.В предыдущие месяцы Минобороны и власти новых регионов неоднократно сообщали о пресечении высадок украинских диверсантов на левобережье Днепра.В середине мая газета The Washington Post сообщила, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, а также строит баржи для перевозки тяжелой техники. По информации СМИ, сейчас первоочередная задача для ВСУ — установление контроля над островами на реке. При этом газета отметила, что российские военные пресекают все попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу.Власти Херсонской и Запорожской областей также предупреждали, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. При этом в регионах отмечали, что такая попытка закончится катастрофой для украинских военных, так как российская армия возвела мощные оборонительные сооружения на левом берегу реки.
https://ria.ru/20230420/dnepr-1866508047.html
https://ria.ru/20230604/solntsepek-1876026363.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829647043_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_105167a7f5be91488c379e3eec00355e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр под Херсоном

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Херсонской области
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июн — РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский", — сказал собеседник агентства.
Огневым поражением российские бойцы уничтожили 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа. Еще 23 боевика получили ранения.
В предыдущие месяцы Минобороны и власти новых регионов неоднократно сообщали о пресечении высадок украинских диверсантов на левобережье Днепра.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов
20 апреля, 07:13
В середине мая газета The Washington Post сообщила, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, а также строит баржи для перевозки тяжелой техники. По информации СМИ, сейчас первоочередная задача для ВСУ — установление контроля над островами на реке. При этом газета отметила, что российские военные пресекают все попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу.
Власти Херсонской и Запорожской областей также предупреждали, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. При этом в регионах отмечали, что такая попытка закончится катастрофой для украинских военных, так как российская армия возвела мощные оборонительные сооружения на левом берегу реки.
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации украинских военных
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала