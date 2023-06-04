https://ria.ru/20230604/festival-1876043580.html
В Москве пройдет фестиваль "Музыка без границ"
В Москве пройдет фестиваль "Музыка без границ" - РИА Новости, 04.06.2023
В Москве пройдет фестиваль "Музыка без границ"
Летний фестиваль "Музыка без границ" пройдет в столице с 6 по 15 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:56
2023-06-04T09:56
2023-06-04T09:56
москва
даниил крамер
альфред шнитке
московский международный дом музыки
алиса
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Летний фестиваль "Музыка без границ" пройдет в столице с 6 по 15 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Горожан приглашают на летний фестиваль "Музыка без границ", объединяющий разные виды искусств. Он пройдет с 6 по 15 июня. Организаторами выступают государственный музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и Московский международный дом музыки. В программе — концерты, экскурсии, выставки и интерактивные мастер-классы. Участие во всех мероприятиях бесплатное", - говорится на сайте. Уточняется, что посетители смогут послушать концерты, принять участие в различных мастер-классах и посмотреть спектакли. "Открытие фестиваля состоится 6 июня в Московском международном доме музыки. В зале имени Альфреда Шнитке зрителей ждет вечер ямайской музыки с участием певицы Angelique, которая представит экзотическую программу "У регги есть душа"... Помимо этого, у всех желающих появится возможность исполнить ямайскую музыку", - дополняется в сообщении. Кроме того, в рамках фестиваля с концертом выступит прославленный пианист Даниил Крамер. Его концерт "Игры в джаз с Даниилом Крамером" пройдет в театральном зале Московского международного дома музыки 8 июня. "(В воскресенье - ред.) 11 июня "Музыка без границ" приглашает москвичей и гостей столицы на кульминационное событие всего фестиваля — праздничный марафон в музее-усадьбе "Люблино"... Во дворце Н.А. Дурасова состоятся концерты известных коллективов. Все желающие смогут познакомиться с историей дворца, посетить парадные залы и временные выставки", - сообщается на сайте. Более того, можно будет послушать лекции архитектора Сергея Гнедовского о Московском международном доме музыки, а также познакомиться с народными промыслами на выставке "Город мастеров", принять участие в русском хороводе вместе с ансамблем "Русы" и посмотреть спектакли "Алиса". Закрытие фестиваля "Музыка без границ" должно состояться 15 июня. В этот день в Московском международном доме музыки состоится "Летний вечер в стиле рок-н-ролл" с Денисом Мажуковым.
https://ria.ru/20230526/festival-1874380938.html
https://ria.ru/20230602/kniga-1875759035.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, даниил крамер, альфред шнитке, московский международный дом музыки, алиса
Москва, Даниил Крамер, Альфред Шнитке, Московский международный Дом музыки, Алиса
В Москве пройдет фестиваль "Музыка без границ"
В Москве с 6 по 15 июня пройдет фестиваль "Музыка без границ"