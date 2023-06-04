https://ria.ru/20230604/fadeev-1875823902.html

Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ

Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ - РИА Новости, 04.06.2023

Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ

Продюсер и композитор Максим Фадеев станет новым экспертом шоу, которое выйдет четвертого июня на "Муз-ТВ", сообщила пресс-служба телеканала. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T07:04

2023-06-04T07:04

2023-06-04T07:04

шоубиз

максим фадеев

полина гагарина

павел курьянов ("пашу")

музыка

знаменитости

муз-тв (телеканал)

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев станет новым экспертом шоу, которое выйдет четвертого июня на "Муз-ТВ", сообщила пресс-служба телеканала. Музыкант появится на экране впервые за долгое время. Ему предстоит оценить клипы шести молодых, но пока неизвестных широкой публике артистов. В конце передачи "Музраскрутка" Фадеев выберет одного фаворита, чье музыкальное видео встанет в ротацию канала. Судьбу остальных роликов смогут решить зрители путем голосования на сайте "Муз-ТВ". "Я высказал свои ощущения в эфире. В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного – вот, что я вижу. Каждый из них может стать популярным и станет, вот увидите. Здесь есть музыка, здесь есть голос, они поют, у них есть чувство ритма. Я счастлив, что наконец-то приходят музыканты, чему я рад!" – поделился впечатлениями от работы в проекте Фадеев. Первый выпуск телешоу "МузРаскрутка" вышел в 2012 году. В передаче артисты со стажем и продюсеры оценивают клипы начинающих коллег. В качестве экспертов последних выпусков выступили Лолита, Полина Гагарина, Пашу (Павел Курьянов) и Виктор Дробыш.

https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим фадеев, полина гагарина, павел курьянов ("пашу"), музыка, знаменитости, муз-тв (телеканал), новости шоу-бизнеса