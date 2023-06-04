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Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ - РИА Новости, 04.06.2023
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Шоубиз
 
07:04 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/fadeev-1875823902.html
Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ
Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ - РИА Новости, 04.06.2023
Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ
Продюсер и композитор Максим Фадеев станет новым экспертом шоу, которое выйдет четвертого июня на "Муз-ТВ", сообщила пресс-служба телеканала. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T07:04
2023-06-04T07:04
шоубиз
максим фадеев
полина гагарина
павел курьянов ("пашу")
музыка
знаменитости
муз-тв (телеканал)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев станет новым экспертом шоу, которое выйдет четвертого июня на "Муз-ТВ", сообщила пресс-служба телеканала. Музыкант появится на экране впервые за долгое время. Ему предстоит оценить клипы шести молодых, но пока неизвестных широкой публике артистов. В конце передачи "Музраскрутка" Фадеев выберет одного фаворита, чье музыкальное видео встанет в ротацию канала. Судьбу остальных роликов смогут решить зрители путем голосования на сайте "Муз-ТВ". "Я высказал свои ощущения в эфире. В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного – вот, что я вижу. Каждый из них может стать популярным и станет, вот увидите. Здесь есть музыка, здесь есть голос, они поют, у них есть чувство ритма. Я счастлив, что наконец-то приходят музыканты, чему я рад!" – поделился впечатлениями от работы в проекте Фадеев. Первый выпуск телешоу "МузРаскрутка" вышел в 2012 году. В передаче артисты со стажем и продюсеры оценивают клипы начинающих коллег. В качестве экспертов последних выпусков выступили Лолита, Полина Гагарина, Пашу (Павел Курьянов) и Виктор Дробыш.
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максим фадеев, полина гагарина, павел курьянов ("пашу"), музыка, знаменитости, муз-тв (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Фадеев, Полина Гагарина, Павел Курьянов ("Пашу"), Музыка, Знаменитости, Муз-ТВ (телеканал), Новости шоу-бизнеса
Максим Фадеев откроет новую звезду на Муз-ТВ

Максим Фадеев откроет новую звезду четвертого июня на Муз-ТВ

© предоставлено пресс-службой "Муз-ТВ"Максим Фадеев в шоу "Музраскрутка"
Максим Фадеев в шоу Музраскрутка
© предоставлено пресс-службой "Муз-ТВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев станет новым экспертом шоу, которое выйдет четвертого июня на "Муз-ТВ", сообщила пресс-служба телеканала.
Музыкант появится на экране впервые за долгое время. Ему предстоит оценить клипы шести молодых, но пока неизвестных широкой публике артистов. В конце передачи "Музраскрутка" Фадеев выберет одного фаворита, чье музыкальное видео встанет в ротацию канала. Судьбу остальных роликов смогут решить зрители путем голосования на сайте "Муз-ТВ".
«
"Я высказал свои ощущения в эфире. В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного – вот, что я вижу. Каждый из них может стать популярным и станет, вот увидите. Здесь есть музыка, здесь есть голос, они поют, у них есть чувство ритма. Я счастлив, что наконец-то приходят музыканты, чему я рад!" – поделился впечатлениями от работы в проекте Фадеев.
© предоставлено пресс-службой "Муз-ТВ"Максим Фадеев в шоу "Музраскрутка"
Максим Фадеев в шоу Музраскрутка
© предоставлено пресс-службой "Муз-ТВ"
Максим Фадеев в шоу "Музраскрутка"
Первый выпуск телешоу "МузРаскрутка" вышел в 2012 году. В передаче артисты со стажем и продюсеры оценивают клипы начинающих коллег. В качестве экспертов последних выпусков выступили Лолита, Полина Гагарина, Пашу (Павел Курьянов) и Виктор Дробыш.
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ШоубизМаксим ФадеевПолина ГагаринаПавел Курьянов ("Пашу")МузыкаЗнаменитостиМуз-ТВ (телеканал)Новости шоу-бизнеса
 
 
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