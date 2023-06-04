https://ria.ru/20230604/dtp-1876099500.html

В Подмосковье при столкновении пяти автомобилей пострадали три человека

В Подмосковье при столкновении пяти автомобилей пострадали три человека - РИА Новости, 04.06.2023

В Подмосковье при столкновении пяти автомобилей пострадали три человека

Три человека, в том числе и ребёнок, пострадали в аварии с участием пяти машин на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T17:31

2023-06-04T17:31

2023-06-04T17:31

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе и ребёнок, пострадали в аварии с участием пяти машин на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье днем на 58-м километре трассы М-2 "Крым". "По предварительной информации, произошло попутное столкновение пяти автомашин. Трое пострадавших, из них один ребенок 9 лет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875953111.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье)