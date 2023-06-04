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В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи - РИА Новости, 04.06.2023
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10:17 04.06.2023 (обновлено: 10:50 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/dtp-1876045856.html
В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи
В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи - РИА Новости, 04.06.2023
В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи
Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на площади в Липецке, погибла фельдшер, четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девочки,... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:17
2023-06-04T10:50
происшествия
авто
липецкая область
липецк
opel astra
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БРЯНСК, 4 июн - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на площади в Липецке, погибла фельдшер, четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девочки, получили ранения, сообщает УМВД по Липецкой области. По данным ведомства, ДТП произошло на площади Франценюка. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, ехавшей на красный свет с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими ему право преимущественного проезда. "В результате ДТП погибла женщина - фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, две 14-летние пассажирки "Опеля" и второй фельдшер скорой помощи ", - говорится в сообщении. Водитель скорой не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции находятся на месте происшествия и устанавливают точные обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230603/tormoza-1875949690.html
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происшествия, авто, липецкая область, липецк, opel astra
Происшествия, Авто, Липецкая область, Липецк, Opel Astra
В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи

В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи, четыре человека пострадали

© Фото : УМВД России по Липецкой областиНа месте ДТП со скорой помощью в Липецке
На месте ДТП со скорой помощью в Липецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : УМВД России по Липецкой области
На месте ДТП со скорой помощью в Липецке
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БРЯНСК, 4 июн - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на площади в Липецке, погибла фельдшер, четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девочки, получили ранения, сообщает УМВД по Липецкой области.
По данным ведомства, ДТП произошло на площади Франценюка. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, ехавшей на красный свет с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими ему право преимущественного проезда.
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Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге
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"В результате ДТП погибла женщина - фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, две 14-летние пассажирки "Опеля" и второй фельдшер скорой помощи ", - говорится в сообщении. Водитель скорой не пострадал.
Сотрудники госавтоинспекции находятся на месте происшествия и устанавливают точные обстоятельства аварии.
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