https://ria.ru/20230604/dtp-1876045856.html

В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи

В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи - РИА Новости, 04.06.2023

В ДТП с легковым авто в Липецке погибла фельдшер скорой помощи

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на площади в Липецке, погибла фельдшер, четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девочки,... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:17

2023-06-04T10:17

2023-06-04T10:50

происшествия

авто

липецкая область

липецк

opel astra

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БРЯНСК, 4 июн - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на площади в Липецке, погибла фельдшер, четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девочки, получили ранения, сообщает УМВД по Липецкой области. По данным ведомства, ДТП произошло на площади Франценюка. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, ехавшей на красный свет с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими ему право преимущественного проезда. "В результате ДТП погибла женщина - фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, две 14-летние пассажирки "Опеля" и второй фельдшер скорой помощи ", - говорится в сообщении. Водитель скорой не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции находятся на месте происшествия и устанавливают точные обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20230603/tormoza-1875949690.html

https://ria.ru/20230603/dtp-1875921752.html

липецкая область

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, липецкая область, липецк, opel astra