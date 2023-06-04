https://ria.ru/20230604/drony-1876043980.html
Аксенов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым
Аксенов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым - РИА Новости, 04.06.2023
Аксенов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым
В Крыму силы противовоздушной обороны сбили ночью пять вражеских беспилотников, еще четыре заглушили средства радиоэлектронной борьбы, сообщил глава республики... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:57
2023-06-04T09:57
2023-06-04T12:02
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Крыму силы противовоздушной обороны сбили ночью пять вражеских беспилотников, еще четыре заглушили средства радиоэлектронной борьбы, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале."В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое", — написал он.При атаке никто не пострадал.Один невзорвавшийся БПЛА обнаружили на территории частного домовладения, для его разминирования в пункт временного размещения эвакуировали 50 человек. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым.Так, 25 мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а также сбили средствами ПВО шесть беспилотников. Двенадцатого мая ПВО поразила БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20230602/drony-kurskaya-oblast-1875706510.html
https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы РФ
Аксенов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым
В Крыму ночью сбили пять украинских БПЛА, еще четыре заглушили средствами РЭБ